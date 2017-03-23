Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

Поліція затримала сімох підозрюваних у здійсненні теракту в Лондоні

У поліції відмовилися обговорювати питання проведених рейдів
Поліція затримала сім осіб в ході рейдів в Лондоні, Бірмінгемі та інших місцях, пов'язаних з терактом у Лондоні, в результаті якого загинули п'ятеро осіб та щонайменше 40 отримали поранення.
Поліція затримала сімох підозрюваних у здійсненні теракту в Лондоні Фото: ЕРА

Зранку було проведено обшук в одному із будинків в Бірмінгемі та затримано декількох осіб, деяких вивели в наручниках, повідомляє Sky News з посиланням на свої джерела.

У той же час поліція відмовилася обговорювати питання проведених рейдів.

За даними видання Sky News, обшук у Бірмінгемі міг бути пов'язаний із терористичною атакою в Лондоні, що сталася у середу, 22 березня, під час якої загинув співробітник поліції та ще четверо осіб.

Виконуючий обов'язки заступника комісара, старший офіцер столичної поліції Марк Роулі підтвердив, що двоє цивільних були смертельно поранені та Кіт Палмер, член парламентського та дипломатичного загону охорони, був убитий під час нападу.

Крім того, за його словами, 40-річна жінка та 50-річний чоловік померли від отриманих ран.

Роулі також заявив, що у поліції вважають, що нападник діяв самостійно та "надихнувся міжнародним тероризмом".

Нагадаємо, що 22 березня у Лондоні на Вестмінстерському мості, біля парламенту Британії, відбулася перестрілка.

За даними Independent, за кермом автомобіля, який скоїв теракт, знаходився громадянин Великобританії Абу Іззадін, також відомий під ім'ям Тревор Брукс.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

23 03 2017 12:18
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Екопроект "Друге життя": як 5 студенток УКУ вчили школярів сортувати сміття

Екопроект "Друге життя": як 5 студенток УКУ вчили школярів сортувати сміття

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.