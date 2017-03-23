Поліція затримала сімох підозрюваних у здійсненні теракту в Лондоні

Поліція затримала сім осіб в ході рейдів в Лондоні, Бірмінгемі та інших місцях, пов'язаних з терактом у Лондоні, в результаті якого загинули п'ятеро осіб та щонайменше 40 отримали поранення.

Зранку було проведено обшук в одному із будинків в Бірмінгемі та затримано декількох осіб, деяких вивели в наручниках, повідомляє Sky News з посиланням на свої джерела.

У той же час поліція відмовилася обговорювати питання проведених рейдів.

За даними видання Sky News, обшук у Бірмінгемі міг бути пов'язаний із терористичною атакою в Лондоні, що сталася у середу, 22 березня, під час якої загинув співробітник поліції та ще четверо осіб.

Виконуючий обов'язки заступника комісара, старший офіцер столичної поліції Марк Роулі підтвердив, що двоє цивільних були смертельно поранені та Кіт Палмер, член парламентського та дипломатичного загону охорони, був убитий під час нападу.

Крім того, за його словами, 40-річна жінка та 50-річний чоловік померли від отриманих ран.

Роулі також заявив, що у поліції вважають, що нападник діяв самостійно та "надихнувся міжнародним тероризмом".

Нагадаємо, що 22 березня у Лондоні на Вестмінстерському мості, біля парламенту Британії, відбулася перестрілка.

За даними Independent, за кермом автомобіля, який скоїв теракт, знаходився громадянин Великобританії Абу Іззадін, також відомий під ім'ям Тревор Брукс.