ЗМІ встановили особу ймовірного зловмисника, який скоїв теракт у Лондоні

Однак офіційних даних про особу терориста поліція наразі не публікувала

Кілька видань опублікували фотографію чоловіка, який може бути виконавцем теракту біля будівлі парламенту Великобританії 22 березня.

Один зі свідків розповів SkyNews, що бачив чоловіка азіатської зовнішності приблизно 40 років з довгим ножем, який вибіг з автомобіля. Після цього свідок почув три постріли.

За даними Independent, за кермом автомобіля, який скоїв теракт, знаходився громадянин Великобританії Абу Іззадін, також відомий під ім'ям Тревор Брукс. Однак офіційних даних про особу терориста поліція наразі не публікувала.

Також цього ж чоловіка назвав виконавцем лондонського теракту журналіст Пол Джозеф Ватсон.

Нагадаємо, що 22 березня, невідомий чоловік наїхав на натовп пішоходів Вестмінстерському мосту в Лондоні. Після цього він проїхав ще кілька сот метрів і врізався в огорожу. Далі він вбіг у двір Вестмінстерського палацу і поранив поліцейського. В результаті поліцейські застрелили нападника. Скотленд-Ярд назвав події терактом.

На даний момент відомо про чотирьох загиблих, серед яких сам терорист і поліцейський; близько 20 осіб отримали поранення.