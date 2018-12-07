Польща чекає від України припинення героїзації УПА, – Дуда
Про це пише "Європейська правда".
Як зазначається, під час саміту Дуда зустрівся з президентом України Петром Порошенком.
"У відносинах з президентом Порошенком ми досконало знаємо, які питання є складними. Я сказав йому, щоб він мав до нас претензії, бо наш парламент ухвалив норми, які були оскаржені мною у Конституційному суді, бо є неточними", – сказав він.
Водночас Дуда звернув увагу українського колеги на те, що Україна першою ухвалила норми, які передбачають глорифікацію УПА.
"Вони досі не змінені попри моє прохання. Я сказав йому, що слід розглядати це в однакових категоріях", – заявив президент Польщі.
"У нас теж є свої застереження. Там є постаті, які ми не можемо прийняти у жодному разі", – додав він.
Нагадаємо, президент України Петро Порошенко зустрівся з польським колегою Анджеєм Дудою в рамках робочого візиту до Брюсселя. Порошенко закликав польську сторону внести зміни до закону про Інститут національної пам'яті Польщі в частині, що стосується інтересів України.
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