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Польща чекає від України припинення героїзації УПА, – Дуда

Дуда звернув увагу Порошенка на те, що Україна першою ухвалила норми, які передбачають глорифікацію УПА
Президент Польщі Анджей Дуда після саміту НАТО заявив, що Польща розуміє претензії України щодо закону про Інститут національної пам'яті, однак Україна перша прийняла закон, що визнає діячів УПА борцями за свободу, і не скасувала його попри прохання Варшави.
Польща чекає від України припинення героїзації УПА, – Дуда Анджей Дуда. Фото: ro.com.pl

Про це пише "Європейська правда".

Як зазначається, під час саміту Дуда зустрівся з президентом України Петром Порошенком.

"У відносинах з президентом Порошенком ми досконало знаємо, які питання є складними. Я сказав йому, щоб він мав до нас претензії, бо наш парламент ухвалив норми, які були оскаржені мною у Конституційному суді, бо є неточними", – сказав він.

Водночас Дуда звернув увагу українського колеги на те, що Україна першою ухвалила норми, які передбачають глорифікацію УПА.

"Вони досі не змінені попри моє прохання. Я сказав йому, що слід розглядати це в однакових категоріях", – заявив президент Польщі.

"У нас теж є свої застереження. Там є постаті, які ми не можемо прийняти у жодному разі", – додав він.

Нагадаємо, президент України Петро Порошенко зустрівся з польським колегою Анджеєм Дудою в рамках робочого візиту до Брюсселя. Порошенко закликав польську сторону внести зміни до закону про Інститут національної пам'яті Польщі в частині, що стосується інтересів України.

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12 07 2018 23:54
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