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Порошенко й Дуда обговорили культурну спадщину, закон ІНП та протидію "Північному потоку – 2"

Сторони позитивно оцінили рішення Ради Євросоюзу про продовження санкцій проти Російської Федерації на наступні півроку
Президент України Петро Порошенко зустрівся з польським колегою Анджеєм Дудою в рамках робочого візиту до Брюсселя.
Порошенко й Дуда обговорили культурну спадщину, закон ІНП та протидію "Північному потоку – 2" Петро Порошенко і Анджей Дуда Фото: facebook.com/petroporoshenko

Президенти обговорили питання продовження діалогу у галузі захисту культурної спадщини та увічнення місць пам'яті українського та польського народів на території двох країн. Зокрема, Порошенко закликав польську сторону внести зміни до закону про Інститут національної пам'яті Польщі в частині, що стосується інтересів України, повідомляє прес-служба Адміністрації Президента. 

Крім того, сторони позитивно оцінили рішення Ради Євросоюзу щодо продовження санкцій проти Російської Федерації на наступні півроку. Також було приділено увагу координації дій з протидії російській агресії в контексті членства Польщі в Раді безпеки ООН. 

Також глави держав погодилися з важливістю протидії будівництву "Північного потоку – 2".

Нагадамо, що президент Польщі Анджей Дуда відвідав Луцьк, де вшанував пам'ять загиблих під час "Волинської трагедії".

Петро Порошенко закликав Польщу переглянути положення закону про Інститут Нацпам'яті.

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12 07 2018 15:37
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