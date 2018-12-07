Порошенко й Дуда обговорили культурну спадщину, закон ІНП та протидію "Північному потоку – 2"
Президенти обговорили питання продовження діалогу у галузі захисту культурної спадщини та увічнення місць пам'яті українського та польського народів на території двох країн. Зокрема, Порошенко закликав польську сторону внести зміни до закону про Інститут національної пам'яті Польщі в частині, що стосується інтересів України, повідомляє прес-служба Адміністрації Президента.
Крім того, сторони позитивно оцінили рішення Ради Євросоюзу щодо продовження санкцій проти Російської Федерації на наступні півроку. Також було приділено увагу координації дій з протидії російській агресії в контексті членства Польщі в Раді безпеки ООН.
Також глави держав погодилися з важливістю протидії будівництву "Північного потоку – 2".
Нагадамо, що президент Польщі Анджей Дуда відвідав Луцьк, де вшанував пам'ять загиблих під час "Волинської трагедії".
Петро Порошенко закликав Польщу переглянути положення закону про Інститут Нацпам'яті.
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