Реєстрація Вхід
RSS
НОВИНИ

Польща починає продавати марихуану в аптеках

У Польщі вживання марихуани в медичних цілях потребують близько 300 тисяч пацієнтів
Закон про легалізацію продажу для вживання марихуани в медичних цілях набув чинності в Польщі в 2017 році, але тільки 17 січня 2019 року перша партія надійшла на аптечні склади.
Польща починає продавати марихуану в аптеках Фото: 123RF

Польські закони дозволяють виробляти препарати з конопель в аптеках на підставі рецепту лікаря з матеріалу, що поставляють з-за кордону, повідомляє Wyborcza.

17 січня єдина компанія, яка отримала ліцензію на постачання в Польщу марихуани, канадська Spectrum Cannabis, інформувала про те, що перша партія продукту в 7 кг надійшла на аптечні склади країни.

Тепер громадяни Польщі можуть за рецептом замовити необхідний для лікування препарат.

Один грам сухого продукту коштує в польських аптеках близько 65 злотих - приблизно 17 доларів. За попередніми оцінками, у Польщі вживання марихуани в медичних цілях потребують близько 300 тисяч пацієнтів.

Також, парламент Таїланду змінив закон про наркотичні речовини і дозволив використання марихуани в медичних цілях. Планів щодо повного дозволу наркотику в уряду не має.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

18 01 2019 09:38
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
Fisher. Історія ветерана АТО, який відкрив рибне кафе у Львові

Fisher. Історія ветерана АТО, який відкрив рибне кафе у Львові

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.