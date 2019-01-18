Польща починає продавати марихуану в аптеках

У Польщі вживання марихуани в медичних цілях потребують близько 300 тисяч пацієнтів

Закон про легалізацію продажу для вживання марихуани в медичних цілях набув чинності в Польщі в 2017 році, але тільки 17 січня 2019 року перша партія надійшла на аптечні склади.

Польські закони дозволяють виробляти препарати з конопель в аптеках на підставі рецепту лікаря з матеріалу, що поставляють з-за кордону, повідомляє Wyborcza.

17 січня єдина компанія, яка отримала ліцензію на постачання в Польщу марихуани, канадська Spectrum Cannabis, інформувала про те, що перша партія продукту в 7 кг надійшла на аптечні склади країни.

Тепер громадяни Польщі можуть за рецептом замовити необхідний для лікування препарат.

Один грам сухого продукту коштує в польських аптеках близько 65 злотих - приблизно 17 доларів. За попередніми оцінками, у Польщі вживання марихуани в медичних цілях потребують близько 300 тисяч пацієнтів.

Також, парламент Таїланду змінив закон про наркотичні речовини і дозволив використання марихуани в медичних цілях. Планів щодо повного дозволу наркотику в уряду не має.