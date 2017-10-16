Польща виступила проти перегляду асоціації України з ЄС

Польща виступає проти перегляду угоди про асоціацію України з Європейським Союзом і закликає Київ та Будапешт розв'язати суперечку з приводу українського закону "Про освіту" за допомогою діалогу.

"Польща не бачить можливості перегляду Угоди про асоціацію або Угоди про поглиблену зону вільної торгівлі з Україною. Польська сторона закликає партнерів з Угорщини та України до розв'язання спірного питання закону про освіту за допомогою діалогу, на основі поваги прав нацменшин і з урахуванням міжнародних і двосторонніх угод", - йдеться в заяві польського МЗС у відповідь на інформаційний запит "Укрінформу".

"Одночасно інформуємо, що польські міністерства закордонних справ і освіти уважно стежать за питаннями впливу відповідного закону на польську освіту й перебувають у постійному контакті з українськими партнерами", - зазначають у МЗС.

Орієнтовно на 26 жовтня запланована зустріч міністра освіти України Лілії Гриневич з представниками польської меншини в Україні.

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Нагадаємо, що МЗС Угорщини хоче перегляду Угоди про асоціацію Україна-ЄС через освітній закон.

Окрім того, міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто за підсумками зустрічі зі своїм українським колегою Павлом Клімкіним повторив раніше озвучену позицію Будапешта про блокування подальшого зближення України з Євросоюзом на знак протесту проти української реформи освіти.