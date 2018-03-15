Польські аграрії схвильовані зростанням імпорту продукції з України
Про це в ході форуму "Європа-Україна" у місті Жешув (Польща) заявила віце-президент українсько-польської торгової палати Ельжбета Бодьо, пише "Європейська правда".
За її словами, польський аграрний бізнес схвильований від'ємним сальдо в торгівлі з Україною.
Більш того - польські компанії вже почали піднімати питання щодо можливості застосування спеціальних заходів у торгівлі з Україною в рамках захисних заходів СОТ.
Світова організація торгівлі допускає введення обмежень проти імпорту у випадку, якщо його різке зростання становить загрозу національній промисловості.
За даними Держстату, за результатами 2017 року український експорт до Польщі зріс на 23,8%, склавши $2,72 млрд.
Загалом експорт українських товарів до ЄС у 2017 році зріс на 29,9% та склав $17,5 млрд. Це 40,5% від усього обсягу продажів українських товарів за кордон.
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