Польські аграрії схвильовані зростанням імпорту продукції з України

Компанії вже почали піднімати питання щодо можливості застосування спеціальних заходів у торгівлі з Україною

Польський бізнес стурбований різким зростанням імпорту з України, в першу чергу харчового.

Про це в ході форуму "Європа-Україна" у місті Жешув (Польща) заявила віце-президент українсько-польської торгової палати Ельжбета Бодьо, пише "Європейська правда".

За її словами, польський аграрний бізнес схвильований від'ємним сальдо в торгівлі з Україною.

Більш того - польські компанії вже почали піднімати питання щодо можливості застосування спеціальних заходів у торгівлі з Україною в рамках захисних заходів СОТ.

Світова організація торгівлі допускає введення обмежень проти імпорту у випадку, якщо його різке зростання становить загрозу національній промисловості.

За даними Держстату, за результатами 2017 року український експорт до Польщі зріс на 23,8%, склавши $2,72 млрд.

Загалом експорт українських товарів до ЄС у 2017 році зріс на 29,9% та склав $17,5 млрд. Це 40,5% від усього обсягу продажів українських товарів за кордон.