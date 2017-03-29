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Польські консульства в Україні зупинили роботу

Аналогічні повідомлення розміщені на сайтах генконсульств Польщі у Києві, Вінниці, Львові та Одесі
Генеральні консульства Республіки Польща у Києві, Харкові, Одесі, Вінниці та Луцьку у середу не працюють.
Польські консульства в Україні зупинили роботу Фото: dt.ua

Про це повідомляється на сайтах польських дипломатичних відомств Польщі в Україні, інформує "УНІАН".

"Генеральне консульство Республіки Польща у Харкові повідомляє, що 29 березня 2017 р. (середа) консульство не працює і не буде приймати відвідувачів", - йдеться у повідомленні на сайті генконсульства Польщі у Харкові.

Аналогічні повідомлення розміщені на сайтах генконсульств Польщі у Києві, Вінниці, Львові та Одесі.

Нагадаємо, що вночі 29 березня невідомі обстріляли приміщення Генерального консульства Польщі в Луцьку, яке розташоване на вулиці Дубнівській, 22б.

У свою чергу голова Міністерства закордонних справ України (МЗС) Павло Клімкін висловив обурення з приводу провокації проти консульства Польщі у Луцьку.

МЗС Польщі підтвердило обстріл свого консульства і викликало у зв'язку з цим посла України Андрія Дещицю.

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29 03 2017 14:44
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