Польські консульства в Україні зупинили роботу

Аналогічні повідомлення розміщені на сайтах генконсульств Польщі у Києві, Вінниці, Львові та Одесі

Генеральні консульства Республіки Польща у Києві, Харкові, Одесі, Вінниці та Луцьку у середу не працюють.

Про це повідомляється на сайтах польських дипломатичних відомств Польщі в Україні, інформує "УНІАН".

"Генеральне консульство Республіки Польща у Харкові повідомляє, що 29 березня 2017 р. (середа) консульство не працює і не буде приймати відвідувачів", - йдеться у повідомленні на сайті генконсульства Польщі у Харкові.

Аналогічні повідомлення розміщені на сайтах генконсульств Польщі у Києві, Вінниці, Львові та Одесі.

Нагадаємо, що вночі 29 березня невідомі обстріляли приміщення Генерального консульства Польщі в Луцьку, яке розташоване на вулиці Дубнівській, 22б.

У свою чергу голова Міністерства закордонних справ України (МЗС) Павло Клімкін висловив обурення з приводу провокації проти консульства Польщі у Луцьку.

МЗС Польщі підтвердило обстріл свого консульства і викликало у зв'язку з цим посла України Андрія Дещицю.