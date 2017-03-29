Польські консульства в Україні зупинили роботу
Про це повідомляється на сайтах польських дипломатичних відомств Польщі в Україні, інформує "УНІАН".
"Генеральне консульство Республіки Польща у Харкові повідомляє, що 29 березня 2017 р. (середа) консульство не працює і не буде приймати відвідувачів", - йдеться у повідомленні на сайті генконсульства Польщі у Харкові.
Аналогічні повідомлення розміщені на сайтах генконсульств Польщі у Києві, Вінниці, Львові та Одесі.
Нагадаємо, що вночі 29 березня невідомі обстріляли приміщення Генерального консульства Польщі в Луцьку, яке розташоване на вулиці Дубнівській, 22б.
У свою чергу голова Міністерства закордонних справ України (МЗС) Павло Клімкін висловив обурення з приводу провокації проти консульства Польщі у Луцьку.
МЗС Польщі підтвердило обстріл свого консульства і викликало у зв'язку з цим посла України Андрія Дещицю.
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