Полторак блокує забезпечення української армії спецзв'язком, - Чорновол

За її словами, така ситуація шкодить іміджу України, а також псує відносини зі стратегічним партнером Туреччиною

Глава Міноборони Степан Полторак заблокував в усному режимі виконання забезпечення контрактів з турецькою фірмою "Aselsan" щодо забезпечення української армії захищеної системою зв'язку. Комітет ВР з питань нацбезпеки і оборони звернувся в ГПУ і НАБУ з проханням провести перевірку даного факту на корупційну складову.

"Контракти підписані. Всі конкурси проведені. Виконання цих контрактів заблоковано в усному режимі міністром оборони України", - заявила нардеп (НФ), член комітету ВР з нацбезпеки і оборони Тетяна Чорновол.

За її словами, така ситуація шкодить іміджу України, а також псує відносини зі стратегічним партнером Туреччиною.

"Вчора на засіданні комітету (з нацбезпеки і оборони. - Ред.) Генерал Генштабу Бессараб представляв порівняльну таблицю результатів випробувань (ізраїльських і турецьких систем захищеного зв'язку. - Ред.). Я як людина, присвячений в ці деталі, повинна заявити, що ізраїльська зв'язок програє абсолютно за всіма параметрами ", - пояснила вона.

За даними, Чорновол турецька зв'язок має дальність 78 км, а ізраїльська - 41 км. Крім того, турецька зв'язок легко кооперується з наявними в наявності в української армії радіостанціями "Motorola", а для з'єднання ізраїльської зв'язку з даними радіостанціями необхідно закуповувати додаткове обладнання.

Крім того, Чорновол заявила ізраїльський "Elbit" в 2015 році уклав контракт з постачання в Україну систем захищеного зв'язку для танків на суму 8 млн дол .: "Україна 8 млн проплатила, а системи до цих пір не змонтовані, тому що ізраїльська фірма не поставила в Україні необхідне обладнання для установки цих систем зв'язку. Крім того на комітеті (з нацбезпеки і оборони. - Ред.) ми дізналися, що під час випробувань були моменти, коли ізраїльський "Elbit" фальсифікував результати випробувань. Наприклад, при вимірюванні дальності антену з рації про не намагалися прикрутити на виносну антену, щоб збільшити дальність ".

При цьому, за словами Чорновол, люди представляють ізраїльську компанію в Україні створили для неї негативний фон своїми діями.

"Агентські послуги їм надає Вадим Авербух, який свого часу був одним із засновників" РосУкрЕнерго ". Я навіть не буду детально говорити, що цей Авербух свого часу був адвокатом Семена Могилевича, відомого кримінального авторитета. Я скажу просто не може держава Україна зараз розривати вигідні контракти з Туреччиною і підписати невигідні контракти з ізраїльським Elbit тільки тому що тут присутні корупційні кошти ", - пояснила нардеп.

У зв'язку з цим, за словами Чорновіл, комітет ВР з нацбезпеки й оборони вирішив звернутися в ГПУ, НАБУ, щоб дослідити наявність корупційної складової і "як відбувається так, що в усному режимі блокується виконання контрактів".

Раніше, народний депутат Тетяна Чорновіл повідомила про те, що величезний держконтракт намагається отримати людина з сумнівною репутацією.