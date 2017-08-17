Поляков знову відмовився надягати електронний браслет
"Напередодні він уже втретє відмовився від браслета", - повідомив прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Максим Кравченко "Українським новинам".
За його словами, Поляков також повідомив, що більше не зареєстрований в Умані Черкаської області. Про нове місце своєї реєстрації депутат правоохоронцям не повідомив.
Нагадаємо, що Солом'янський районний суд Києва наклав арешт на всю нерухомість, якою володіє депутат Верховної Ради Максим Поляков, а також на автомобіль BMW, кошти й годинник.
Полякова підозрюють у хабарництві - депутат вимагав гроші, на думку слідчих, в обмін на просування законопроекту про умови видобутку бурштину в інтересах компанії "Фуджейра" з ОАЕ. Депутату може загрожувати до 12 років в'язниці. 11 липня Верховна Рада зняла недоторканність з Полякова, але не дозволила його затримати і заарештувати.
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