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Поляков знову відмовився надягати електронний браслет

Депутат повідомив слідству, що більше не зареєстрований в Умані
Народний депутат Максим Поляков (фракція "Народний фронт") втретє відмовився надягати електронний браслет стеження.
Поляков знову відмовився надягати електронний браслет Максим Поляков. Фото: Сергій Нужненко

"Напередодні він уже втретє відмовився від браслета", - повідомив прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Максим Кравченко "Українським новинам".

За його словами, Поляков також повідомив, що більше не зареєстрований в Умані Черкаської області. Про нове місце своєї реєстрації депутат правоохоронцям не повідомив.

Нагадаємо, що Солом'янський районний суд Києва наклав арешт на всю нерухомість, якою володіє депутат Верховної Ради Максим Поляков, а також на автомобіль BMW, кошти й годинник.

Полякова підозрюють у хабарництві - депутат вимагав гроші, на думку слідчих, в обмін на просування законопроекту про умови видобутку бурштину в інтересах компанії "Фуджейра" з ОАЕ. Депутату може загрожувати до 12 років в'язниці. 11 липня Верховна Рада зняла недоторканність з Полякова, але не дозволила його затримати і заарештувати.

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