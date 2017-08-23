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На Полякова таки надягли електронний браслет

Нардеп нарікає на некваліфікованість правоохоронців
Правоохоронці надягли електронний браслет стеження на народного депутата Максима Полякова.
На Полякова таки надягли електронний браслет Максим Поляков. Фото: facebook.com/polyakovma

"Пройшло півтора місяці з часу першої спроби НАБУ одягти на мене електронний браслет. Методом спроб і помилок, з п'ятого разу, після врахування всіх зауважень моїх адвокатів, які щоразу навчали працівників антикорупційного органу діяти в рамках закону, змусили їх дотриматись процедури я, як законослухняний громадянин, одягнув електронний засіб контролю.

Ситуація комічна, адже нам довелось проводити лікбез для уповноважених детективів НАБУ(розмір зарплат яких сягає 60 тис.грн.!) і змусити їх врешті-решт працювати як того вимагає чинне законодавство України!

Якщо така, здавалося б, на перший погляд проста процесуальна дія їм не під силу, то про яку ефективність і дієвість НАБУ, в цілому, можна говорити?", - написав Поляков на своїй сторінці у Facebook.

Нагадаємо, що Солом'янський районний суд Києва наклав арешт на всю нерухомість, якою володіє депутат Верховної Ради Максим Поляков, а також на автомобіль BMW, кошти й годинник.

Полякова підозрюють у хабарництві - депутат вимагав гроші, на думку слідчих, в обмін на просування законопроекту про умови видобутку бурштину в інтересах компанії "Фуджейра" з ОАЕ. Депутату може загрожувати до 12 років в'язниці. 11 липня Верховна Рада зняла недоторканність з Полякова, але не дозволила його затримати і заарештувати.

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23 08 2017 15:19
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