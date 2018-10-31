Помер театральний режисер Едуард Митницький
Едуарду Митницькому було 87 років.
"Висловлюємо щирі співчуття рідним і близьким, поділяємо скорботу всіх, хто знав або працював із видатним майстром", - повідомляється на сайті Театру.
Що стало причиною смерті невідомо. Про дату і час прощання з Едуардом Марковичем Митницким обіцяють повідомити додатково.
Едуард Митницький народився в 1931 році в Києві. З 1972 по 1975 рр був головним режисером Київського театру оперети. У 1978 році заснував Київський академічний театр драми і комедії на лівому березі Дніпра. Всього Едуардом Митницьким створено понад 140 вистав у театрах України, Росії, Німеччини, Чехії, Болгарії та інших країн.
Нгадаємо, пішов з життя видатний український мультиплікатор, автор "Пригод капітана Врунгеля" Давід Черкаський.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО В Італії через негоду згоріли сотні автомобілів Maserati
- ФОТО У Керчі тисячі людей прийшли попрощатися з жертвами масового вбивства
- ВІДЕО В Адміністрації Президента не знають, куди поділися подарунки Порошенку від Білого дому
- Стріт-арт війна в Україні. Чому право розфарбовувати стіни мають усі?Чому виник ажіотаж навколо муралів? Хто розпочав арт-війну через появу "стіни срачу" і графіті харківського художника Гамлета? Що таке вуличне мистецтво та чи є перспективи його розвитку в Україні?
- Переродження пластику в прикраси: Засновниця re-beau про вторсировину у моді та кругову економіку"Ми доносимо до людей просту ідею: вторинна сировина цінна, не викидайте сміття – це гроші, сортуйте!"