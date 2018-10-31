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Помер театральний режисер Едуард Митницький

Режисерові було 87 років
У Києві помер театральний режисер, художній керівник і засновник театру драми і комедії на Лівому Березі Едуард Митницький.
Помер театральний режисер Едуард Митницький Фото: з вільних джерел

Едуарду Митницькому було 87 років.

"Висловлюємо щирі співчуття рідним і близьким, поділяємо скорботу всіх, хто знав або працював із видатним майстром", - повідомляється на сайті Театру.

Що стало причиною смерті невідомо. Про дату і час прощання з Едуардом Марковичем Митницким обіцяють повідомити додатково.

Едуард Митницький народився в 1931 році в Києві. З 1972 по 1975 рр був головним режисером Київського театру оперети. У 1978 році заснував Київський академічний театр драми і комедії на лівому березі Дніпра. Всього Едуардом Митницьким створено понад 140 вистав у театрах України, Росії, Німеччини, Чехії, Болгарії та інших країн.

Нгадаємо, пішов з життя видатний український мультиплікатор, автор "Пригод капітана Врунгеля" Давід Черкаський.

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31 10 2018 14:30
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