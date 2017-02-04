Помер український гуморист та актор Сергій Олех

2 квітня в Одесі помер відомий український гуморист, актор та шоумен Сергій Олех, відомий завдяки участі в проектах "Джентльмен-шоу", "Маски-шоу", "Голі та смішні".

Звістку повідомила блогер Ірина Медушевська.

Інформацію підтвердив колишній директор продюсерського центру "Експерт Медіа" Роман Процик.

"Він до останнього посміхався і до останнього тримався. Його боліло, але він брав участь у зйомках, його боліло, але він сміявся і смішив інших. Спи спокійно, друже. Нам тебе дуже не вистачатиме", – написав Процик.

Як повідомляє "УСИ", у Сергія Олеха була тяжка форма онкології. Він був у важкому стані, але намагався не афішувати свою хворобу.

Нагадаємо, 1 квітня в лікарні Нью-Йорка помер радянський поет Євген Євтушенко.