CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ2 квітня в Одесі помер відомий український гуморист, актор та шоумен Сергій Олех, відомий завдяки участі в проектах "Джентльмен-шоу", "Маски-шоу", "Голі та смішні".Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Помер український гуморист та актор Сергій Олех
Йому було 51
Фото: odessa.vasha-svadba.ua
Звістку повідомила блогер Ірина Медушевська.
Інформацію підтвердив колишній директор продюсерського центру "Експерт Медіа" Роман Процик.
"Він до останнього посміхався і до останнього тримався. Його боліло, але він брав участь у зйомках, його боліло, але він сміявся і смішив інших. Спи спокійно, друже. Нам тебе дуже не вистачатиме", – написав Процик.
Як повідомляє "УСИ", у Сергія Олеха була тяжка форма онкології. Він був у важкому стані, але намагався не афішувати свою хворобу.
Нагадаємо, 1 квітня в лікарні Нью-Йорка помер радянський поет Євген Євтушенко.
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