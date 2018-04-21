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Померла акторка Ніна Дорошина

У неї сталася зупинка серця
Радянська і російська акторка Ніна Дорошина, відома за фільмом "Любов і голуби", померла у віці 83 років.
Померла акторка Ніна Дорошина Фото: Кадр з фільму "Любов і голуби"

Про це повідомляє ТАСС із посиланням на департамент культури Москви.

Театр "Современник" інформує, що актриса померла від зупинки серця.

20 квітня "П'ятий канал" повідомив, що Ніні Дорошиній викликали швидку допомогу через проблеми з серцем і що вона відмовилася від госпіталізації. Згодом акторка сказала телеканалу, що з нею вже "все в порядку".

Ніна Дорошина з 1959 року грала в театрі "Современник", де була однією з провідних актрис. Її найвідоміша роль у кіно – Надія у фільмі "Любов і голуби".

Нагадаємо, у п'ятницю, 20 квітня, в Омані у віці 28 років помер шведський діджей Тім Берглінг, відомий під сценічним ім'ям Avicii (Авічі).

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21 04 2018 19:30
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