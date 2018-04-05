Померла мати Героя України Михайла Жизневського
Ніна Жизневська прожила менш ніж місяць після смерті її чоловіка Михайла Петровича, який помер 8 квітня цього року.
Жінка померла в Гомельському госпіталі інвалідів, куди її доправила швидка допомога, - повідомляє "Радіо Свобода"з посиланням на доньку Наталію.
Як відомо, Михайло Жизневський став однією з перших жертв Революції гідності - він трагічно загинув 22 січня 2014 роки від пострілу в серце на вулиці Грушевського в Києві. У червні 2017 року президент Петро Порошенко присвоїв Жизневському посмертно звання Героя України.
Крім того, Жизневського посмертно нагородили орденом Героїв Небесної сотні.
Ніна і Михайло Жизневські отримували від України довічну пенсію як батьки героя Небесної сотні.
Нагадаємо, Генпрокуратура встановила підрозділ міліції, співробітники якого могли бути причетними до загибелі перших Героїв Небесної сотні – Сергія Нігояна та Михайла Жизневського.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Як "АвтоЄвроСила" переконувала Уряд відмовитися від підвищення цін на пальне, - ФОТО ВІДЕО
- ФОТО Королівство Марокко. Як отримати заряд африканських пригод за 256 євро?
- ФОТО Ізолятор в Лук'янівському СІЗО, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- Сергей Сергеевич: Я написав книжку про тих хлопців, про яких ніхто не напише"Грязь" – це точно про війну. "Грязь" – це точно про Донбас. А Хаккі – це вдала гра слів. Хаккі перекладається, як "грязь", і це теж про війну. Подвійна інтерпретація, подвійний зміст"
- Справа полковника Без’язикова: зрадник держави чи "цап відбувайло"Адвокати Без’язикова, Віталій Титич та Олег Веремеєнко переконані, що справа навмисно затягується, хоча і судді, і прокуратура усвідомлюють її беззмістовність. За більш ніж рік суд дослідив усі документи, що були долучені стороною обвинувачення, як докази. Відповідно, мав можливість оцінити якість цих матеріалів, їх доказову силу. Але після року судового розгляду, обвинувачення Без’язикова у особливо тяжких злочинах все ще базується на припущеннях слідства