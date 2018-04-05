Померла мати Героя України Михайла Жизневського

Жінка прожила менш ніж місяць після смерті чоловіка

У Білорусі на 61 році життя померла Ніна Жизневська, мати Героя України Михайла Жизневського.

Ніна Жизневська прожила менш ніж місяць після смерті її чоловіка Михайла Петровича, який помер 8 квітня цього року.

Жінка померла в Гомельському госпіталі інвалідів, куди її доправила швидка допомога, - повідомляє "Радіо Свобода"з посиланням на доньку Наталію.

Як відомо, Михайло Жизневський став однією з перших жертв Революції гідності - він трагічно загинув 22 січня 2014 роки від пострілу в серце на вулиці Грушевського в Києві. У червні 2017 року президент Петро Порошенко присвоїв Жизневському посмертно звання Героя України.

Крім того, Жизневського посмертно нагородили орденом Героїв Небесної сотні.

Ніна і Михайло Жизневські отримували від України довічну пенсію як батьки героя Небесної сотні.