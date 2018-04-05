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Померла мати Героя України Михайла Жизневського

Жінка прожила менш ніж місяць після смерті чоловіка
У Білорусі на 61 році життя померла Ніна Жизневська, мати Героя України Михайла Жизневського.
Померла мати Героя України Михайла Жизневського Фото: radiosvoboda.org

Ніна Жизневська прожила менш ніж місяць після смерті її чоловіка Михайла Петровича, який помер 8 квітня цього року.

Жінка померла в Гомельському госпіталі інвалідів, куди її доправила швидка допомога, - повідомляє "Радіо Свобода"з посиланням на доньку Наталію.

Як відомо, Михайло Жизневський став однією з перших жертв Революції гідності - він трагічно загинув 22 січня 2014 роки від пострілу в серце на вулиці Грушевського в Києві. У червні 2017 року президент Петро Порошенко присвоїв Жизневському посмертно звання Героя України.

Крім того, Жизневського посмертно нагородили орденом Героїв Небесної сотні.

Ніна і Михайло Жизневські отримували від України довічну пенсію як батьки героя Небесної сотні.

Нагадаємо, Генпрокуратура встановила підрозділ міліції, співробітники якого могли бути причетними до загибелі перших Героїв Небесної сотні – Сергія Нігояна та Михайла Жизневського.

 

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