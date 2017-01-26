Помічника нардепа з фракції Ляшка затримали за шахрайство, - ОНОВЛЕНО
"Зазначений помічник народного депутата, прикриваючись наданими йому повноваженнями, вводячи в оману потерпілого, у жовтні 2016 року висунув останньому вимогу про передачу йому грошових коштів у сумі 200 тис. грн з умовою передачі щомісячно по 15 тис. грн за сприяння у безперешкодному здійсненні потерпілим господарської діяльності у сфері надання послуг з доступу до мережі Інтернет", - повідомляє прес-служба ГПУ.
У Генпрокуратурі, чоловіка затримано у четвер під час отримання першої частини коштів у 5 тисяч гривень, інформує "Українська правда".
Дії помічника депутата кваліфіковані за статтею 190 Кримінального кодексу (шахрайство, вчинене у великих розмірах), що передбачає до 8 років тюрми.
На цей час проводяться першочергові, невідкладні слідчі дії, спрямовані на збір доказів винуватості вказаної особи у скоєному кримінальному правопорушенні.
Оновлення. Лідер Радикальної партії Олег Ляшко у Facebook повідомив, що затриманий Олексій Бевзюк - помічник нардепа Олексія Кириченка.
Нагадаємо, що Військова прокуратура Львівського гарнізону спільно з Управлінням захисту економіки в області Національної поліції України затримала "на гарячому" за вимагання та отримання хабара в розмірі 140 тис. грн помічника-консультанта одного з народних депутатів парламентської коаліції.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Стіна Трампа: як США відгороджуються від Мексики
- ВІДЕО Янукович офіційно закликав Путіна вторгнутися до України, – ВІДЕО
- ВІДЕО Савченко впевнена, що економічні санкції з РФ треба знімати поетапно, - ВІДЕО
- Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків
- Іран vs Саудівська Аравія: битва титанів ісламського світуДо чого призведе чергова "порохова бочка" на Близькому Сході, найголовнішою причиною якої є формування та протистояння двох одвічних ворогуючих полюсів – сунітської Саудівської Аравії та шиїтського Ірану
влажность:
давление:
ветер: