Помічника нардепа з фракції Ляшка затримали за шахрайство, - ОНОВЛЕНО

Слідчі Генеральної прокуратури затримали помічника одного з народних депутатів з фракції Радикальної партії за підозрою у шахрайському заволодінні коштами іншої людини.

"Зазначений помічник народного депутата, прикриваючись наданими йому повноваженнями, вводячи в оману потерпілого, у жовтні 2016 року висунув останньому вимогу про передачу йому грошових коштів у сумі 200 тис. грн з умовою передачі щомісячно по 15 тис. грн за сприяння у безперешкодному здійсненні потерпілим господарської діяльності у сфері надання послуг з доступу до мережі Інтернет", - повідомляє прес-служба ГПУ.

У Генпрокуратурі, чоловіка затримано у четвер під час отримання першої частини коштів у 5 тисяч гривень, інформує "Українська правда".

Дії помічника депутата кваліфіковані за статтею 190 Кримінального кодексу (шахрайство, вчинене у великих розмірах), що передбачає до 8 років тюрми.

На цей час проводяться першочергові, невідкладні слідчі дії, спрямовані на збір доказів винуватості вказаної особи у скоєному кримінальному правопорушенні.

Оновлення. Лідер Радикальної партії Олег Ляшко у Facebook повідомив, що затриманий Олексій Бевзюк - помічник нардепа Олексія Кириченка.

Нагадаємо, що Військова прокуратура Львівського гарнізону спільно з Управлінням захисту економіки в області Національної поліції України затримала "на гарячому" за вимагання та отримання хабара в розмірі 140 тис. грн помічника-консультанта одного з народних депутатів парламентської коаліції.