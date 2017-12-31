Понад 17 тисяч українців зустрінуть Новий рік у потягах

Більше 17 тисяч українців зустрінуть Новий рік 2018 у поїздах.

Про це повідомив виконуючий обов'язки голови правління "Укрзалізниця" Євген Кравцов.

"Понад 17 тисяч пасажирів зустрінуть Новий 2018-й Рік в потягах "Укрзалізниці"! У новорічну ніч буде курсувати близько 100 поїздів. До речі, 31 грудня діє коефіцієнт до вартості квитка -0,7% або -30%. Найдешевший проїзд протягом року. Гарних подорожей! З наступаючими святами!!!", – зазначив він.

Нагадаємо, Європейський банк реконструкції та розвитку надасть "Укрзалізниці" 150 мільйонів євро кредиту для будівництва колії.

Три заводи Укрзалізниці у 2017 році виготовили рекордну за 7 років кількість напіввагонів – 2,5 тисяч.