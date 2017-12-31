CУСПІЛЬСТВО НОВИНИБільше 17 тисяч українців зустрінуть Новий рік 2018 у поїздах.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Понад 17 тисяч українців зустрінуть Новий рік у потягах
У новорічну ніч курсують близько 100 поїздів
Фото: ukrinform.ua
Про це повідомив виконуючий обов'язки голови правління "Укрзалізниця" Євген Кравцов.
"Понад 17 тисяч пасажирів зустрінуть Новий 2018-й Рік в потягах "Укрзалізниці"! У новорічну ніч буде курсувати близько 100 поїздів. До речі, 31 грудня діє коефіцієнт до вартості квитка -0,7% або -30%. Найдешевший проїзд протягом року. Гарних подорожей! З наступаючими святами!!!", – зазначив він.
Нагадаємо, Європейський банк реконструкції та розвитку надасть "Укрзалізниці" 150 мільйонів євро кредиту для будівництва колії.
Три заводи Укрзалізниці у 2017 році виготовили рекордну за 7 років кількість напіввагонів – 2,5 тисяч.
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31 12 2017 21:45 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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