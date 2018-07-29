Понад 200 українських туристів застрягли у Єгипті
"Усі затримки рейсів пов’язані з певними причинами. У даному випадку причиною стало те, що у літака пробилося колесо. Відповідно був потрібен час, щоб його привезти з іншої країни", - повідомила речник туроператора Join Up Катерина Резніченко, інформує "Українська правда".
За її словами, туристів вивезли з аеропорту, розселили по готелях.
"Їм надали напої, харчування і проживання – все що має надаватися згідно з правилами повітряних перевезень", - сказала речник туроператора.
Вона додала, що станом на 10:30 ранку літак з новим колесом вже приземлився в аеропорту Хургади.
"Треба ще година-півтори на заміну цього колеса, і відповідно туристи мають сьогодні вилетіти назад до Львова", - підсумувала Резніченко.
Як повідомлялося, у червні-липні українські туристи застрягли на кілька днів на відпочинку за кордоном. Зокрема, через конфлікти туроператорів з авіаперевізниками.
Нагадаємо, що міжнародний аеропорт "Львів" у четвер, 26 липня, повідомив про затримку чотирьох рейсів.
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