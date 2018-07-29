Понад 200 українських туристів застрягли у Єгипті

Туристи мали вилетіти до Львова вранці 28 липня, але у літака пробилося колесо

Понад 200 українських відпочивальників, які застрягли у єгипетському місті Хургада, мають повернутися додому 29 липня.

"Усі затримки рейсів пов’язані з певними причинами. У даному випадку причиною стало те, що у літака пробилося колесо. Відповідно був потрібен час, щоб його привезти з іншої країни", - повідомила речник туроператора Join Up Катерина Резніченко, інформує "Українська правда".

За її словами, туристів вивезли з аеропорту, розселили по готелях.

"Їм надали напої, харчування і проживання – все що має надаватися згідно з правилами повітряних перевезень", - сказала речник туроператора.

Вона додала, що станом на 10:30 ранку літак з новим колесом вже приземлився в аеропорту Хургади.

"Треба ще година-півтори на заміну цього колеса, і відповідно туристи мають сьогодні вилетіти назад до Львова", - підсумувала Резніченко.

Як повідомлялося, у червні-липні українські туристи застрягли на кілька днів на відпочинку за кордоном. Зокрема, через конфлікти туроператорів з авіаперевізниками.