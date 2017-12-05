Понад 35 країн Латинської Америки і Азії дадуть Україні "безвіз", - Порошенко

Українці також отримають право їздити без віз до Норвегії, Швейцарії та Ліхтенштейну

Президент України Петро Порошенко повідомив, що після надання Євросоюзом безвізового режиму для громадян України, низка країн Латинської Америки і Азії теж введуть "безвіз".

"Приємна новина - понад 35 країн Латинської Америки і Азії, у яких є з ЄС угоди про безвізовий режим, автоматично будуть надавати право українцям подорожувати до Латинської Америки і Азії", - сказав Президент в ефірі каналу "1+1".

Він також нагадав, що українці отримають право їздити без віз до Норвегії, Швейцарії та Ліхтенштейну.

Нагадаємо, що в четвер, 11 травня Рада Європейського союзу затвердила законодавчу пропозицію про скасування короткострокових віз для громадян України.

Варто відзначити, що з України пасажирські залізничні перевезення здійснюються у шість країн Європейського союзу.