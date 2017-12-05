НОВИНИПрезидент України Петро Порошенко повідомив, що після надання Євросоюзом безвізового режиму для громадян України, низка країн Латинської Америки і Азії теж введуть "безвіз".Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Понад 35 країн Латинської Америки і Азії дадуть Україні "безвіз", - Порошенко
Українці також отримають право їздити без віз до Норвегії, Швейцарії та Ліхтенштейну
Петро Порошенко
"Приємна новина - понад 35 країн Латинської Америки і Азії, у яких є з ЄС угоди про безвізовий режим, автоматично будуть надавати право українцям подорожувати до Латинської Америки і Азії", - сказав Президент в ефірі каналу "1+1".
Він також нагадав, що українці отримають право їздити без віз до Норвегії, Швейцарії та Ліхтенштейну.
Нагадаємо, що в четвер, 11 травня Рада Європейського союзу затвердила законодавчу пропозицію про скасування короткострокових віз для громадян України.
Варто відзначити, що з України пасажирські залізничні перевезення здійснюються у шість країн Європейського союзу.
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