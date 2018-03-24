Понад сотня пасажирів три дні не зможе вилетіти з Німеччини через п’яного пілота

40-річного пілота заарештували та встановили заставу у розмірі 10 тисяч євро

У Штутгарті понад сотня пасажирів рейсу TP523, який скасували 23 березня через п’яного пілота, змушені чекати до 26 березня, щоб вилетіти в Лісабон.

Виліт літака зі Штутгарта в Лісабон зупинили незадовго до зльоту, коли працівник аеропорту виявив, що другий пілот був у стані алкогольного сп’яніння. - повідомляє німецьке інформаційне агентство DPA.

Працівник повідомив про це поліцію аеропорту та органи влади. 40-річного пілота заарештували та встановили заставу у розмірі 10 тисяч євро. Його також попросили здати льотну ліцензію.

106 пасажирів довелося розмістити в готелі, оскільки авіакомпанія не змогла забезпечити новий екіпаж за короткий час. Відповідь компанії Air Portugal на твіт одного з пасажирів свідчить, що клієнтам доведеться чекати вильоту до понеділка.

"На цей момент рейс із вільними місцями доступний щонайшвидше в понеділок", — відповіли в авіакомпанії клієнту, який скаржився на довге очікування рейсу.

Нагадаємо, британський лоукостер EasyJet відсторонив від роботи двох пілотів після того, як ЗМІ оприлюднило відео, на якому пілоти грають у відеогру в кабіні літака під час польоту.

