Понад сотня пасажирів три дні не зможе вилетіти з Німеччини через п’яного пілота
Виліт літака зі Штутгарта в Лісабон зупинили незадовго до зльоту, коли працівник аеропорту виявив, що другий пілот був у стані алкогольного сп’яніння. - повідомляє німецьке інформаційне агентство DPA.
Працівник повідомив про це поліцію аеропорту та органи влади. 40-річного пілота заарештували та встановили заставу у розмірі 10 тисяч євро. Його також попросили здати льотну ліцензію.
106 пасажирів довелося розмістити в готелі, оскільки авіакомпанія не змогла забезпечити новий екіпаж за короткий час. Відповідь компанії Air Portugal на твіт одного з пасажирів свідчить, що клієнтам доведеться чекати вильоту до понеділка.
"На цей момент рейс із вільними місцями доступний щонайшвидше в понеділок", — відповіли в авіакомпанії клієнту, який скаржився на довге очікування рейсу.
Нагадаємо, британський лоукостер EasyJet відсторонив від роботи двох пілотів після того, як ЗМІ оприлюднило відео, на якому пілоти грають у відеогру в кабіні літака під час польоту.
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