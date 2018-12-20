Поранені українські моряки Ейдер і Артеменко, які знаходяться в СІЗО "Матроська тиша", йдуть на поправку

Адвокати відвідали в СІЗО "Матроська тиша" військовополонених українських моряків Андрія Ейдера і Андрія Артеменка, які отримали поранення під час затримання російською стороною суден поблизу Керченської протоки 25 листопада. За словами захисників, моряки почуваються краще.

"Знову відвідала свого підзахисного - Ейдера Андрія, українського військовополоненого, який міститься наразі в СІЗО 1 УФСІН Росії у м. Москві (Матроська тиша). (...) Що стосується здоров'я, то Андрій йде на поправку - коліна нормально згинаються, шви зняли ... осколок з ноги лікарі вирішили не витягувати через те, що цей осколок дуже маленький і зайвий раз шматувати ногу буде гірше", - написала адвокат Олександра Маркова на своїй сторінці в Фейсбук, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

За її словами, Ейдер висловив стурбованість з приводу того, що його переведуть з "Матроської тиші" в СІЗО "Лефортово" до решти ув’язнених до того, як він встигне остаточно видужати. Зі свого боку вона пообіцяла взяти це питання під свій контроль.

Маркова вказала, що візит до Андрія Ейдера був обумовлений не стільки робочими питаннями щодо захисту, скільки тим, що у нього 20 грудня день народження - виповнюється 19 років (наймолодший з військовополонених - ІФ).

За словами адвоката, Ейдер тримається мужньо і "приховує емоції", але видно, що сумує за рідними.

У свою чергу, адвокат Марія Куракіна напередодні відвідала військовополоненого українського моряка Андрія Артеменка в СІЗО "Матроська тиша".

"Почувається краще, ліва рука ще турбує, осколкове поранення дається взнаки, осколок потрапив в зап'ястя і функції руки відновлюються поступово, але позитивна динаміка в наявності. Зір нормалізувався, бачить", - написала Марія Куракіна на сторінці в Фейсбук за підсумками зустрічі з підзахисним.

Андрій Артеменко повідомив, що отримав передачі від рідних і близьких, від волонтерів, а також листи з підтримкою з України, Латвії, Грузії та Об'єднаних Арабських Еміратів.

"З триваючих дивацтв у справі: до нього знову приходили якісь невідомі люди, аж чотири людини, намагалися вивести на розмову про справу і ставили багато питань, щодо оцінки того, що відбувається. Роз'яснив йому, як потрібно себе вести в такій ситуації. Найголовніше - проявляти твердість і стійкість, наша команда єдина, всі один одного підтримують. Ми будемо робити все від нас залежне у справі для якнайшвидшого повернення військовополонених моряків додому", - поінформувала адвокат.

Додамо, кум президента Росії Володимира Путіна, лідер організації "Український вибір - право народу" Віктор Медведчук літав у Росію, щоб домовиться про звільнення українських моряків.