Порошенко доручив змінити військове привітання на "Слава Україні"
"Президент України доручив підготувати зміни до закону України, яким затверджуються військові статути, тому що це визначається у військових статутах, як треба вітатися. Такі пропозиції готуються, і сподіваюся, що після виходу з канікул народні депутати приймуть це в цілому", - заявив міністр оборони України Степан Полторак, повідомляє "Дзеркало тижня".
Разом з тим, він зазначив, що зареєстрований у лютому, подібний законопроект є "сирим". Новий документ, за словами Полторака, вже майже готовий.
Раніше у Верховній Раді України був зареєстрований законопроект № 7549 від 5 лютого "Про внесення змін у деякі закони України з питань проходження військової служби", яким пропонується, серед іншого, законодавчо закріпити в Збройних силах привітання "Слава Україні!" і відповідь – "Героям слава". Ініціатором законопроекту є прем'єр-міністр України Володимир Гройсман, зокрема, документом пропонується внести зміни в статтю 84 військового статуту внутрішньої служби Збройних сил України, замінивши старе радянське привітання "Здрастуйте, товариші", "Здравія бажаємо (бажаю)" на "Слава Україні" і "Героям слава".
"На вітання начальника або старшого за військовим званням "Слава Україні" всі військовослужбовці, які перебувають у строю або поза його, відповідають "Героям слава", - йдеться в проекті закону.
Також, Генеральний прокурор Юрій Луценко заявив, що нагорода "Герой України" дискредитована і запропонував замінити її на іншу.
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