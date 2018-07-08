Порошенко доручив змінити військове привітання на "Слава Україні"

Вже зареєстрований у Раді законопроект з цього приводу, міністр оборони назвав "сирим"

Вслід за Верховною Радою президент України Петро Порошенко доручив розробити законопроект, який би дозволив змінити військове привітання у Збройних силах на "Слава Україні" та "Героям слава". Таким чином, нове привітання замінить "Здрастуйте, товариші!" та "Бажаємо здоров'я", яке використовувалося за часів Радянського Союзу.

"Президент України доручив підготувати зміни до закону України, яким затверджуються військові статути, тому що це визначається у військових статутах, як треба вітатися. Такі пропозиції готуються, і сподіваюся, що після виходу з канікул народні депутати приймуть це в цілому", - заявив міністр оборони України Степан Полторак, повідомляє "Дзеркало тижня".

Разом з тим, він зазначив, що зареєстрований у лютому, подібний законопроект є "сирим". Новий документ, за словами Полторака, вже майже готовий.

Раніше у Верховній Раді України був зареєстрований законопроект № 7549 від 5 лютого "Про внесення змін у деякі закони України з питань проходження військової служби", яким пропонується, серед іншого, законодавчо закріпити в Збройних силах привітання "Слава Україні!" і відповідь – "Героям слава". Ініціатором законопроекту є прем'єр-міністр України Володимир Гройсман, зокрема, документом пропонується внести зміни в статтю 84 військового статуту внутрішньої служби Збройних сил України, замінивши старе радянське привітання "Здрастуйте, товариші", "Здравія бажаємо (бажаю)" на "Слава Україні" і "Героям слава".

"На вітання начальника або старшого за військовим званням "Слава Україні" всі військовослужбовці, які перебувають у строю або поза його, відповідають "Героям слава", - йдеться в проекті закону.

Також, Генеральний прокурор Юрій Луценко заявив, що нагорода "Герой України" дискредитована і запропонував замінити її на іншу.