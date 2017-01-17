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Порошенко каже, що найбільше зацікавлений в знятті санкцій з Росії

Насамперед Президент чекає "коли російські війська підуть з української землі"
Президент України Петро Порошенко переконаний, що найбільше зацікавлений у знятті санкції з Російської Федерації.
Порошенко каже, що найбільше зацікавлений в знятті санкцій з Росії Фото: finobzor

"Якщо ви мене запитаєте, хто найбільше зацікавлений у знятті санкції (з Росії,- ред.), то це Президент України. Санкції будуть зняті, коли російські війська підуть з української землі, коли вони зупинять окупацію", - заявив Порошенко  в інтерв'ю Bloomberg, пишеє Еспресо.TV.

Він додав, що "ми не потребуємо нічого більшого, тому що одразу після звільнення територій від окупації ми продемонструємо значний розвиток цих територій і ми не маємо жодних проблем з людьми на цих територіях".

Раніше очільник українського МЗС Павло Клімкін заявив, що санкції Заходу проти Росії за окупацію Криму мають зберігатися, доки РФ не звільнить півострів.

Нагадаємо, обраний президент США Дональд Трамп готовий запропонувати президенту Росії Володимиру Путіну зняття санкцій в обмін на скорочення ядерних арсеналів.

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