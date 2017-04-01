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Антиросійські санкції скасують тоді, коли Росія залишить Крим, - Клімкін

Міністр переконаний, що санкції проти Російської Федерації потрібно посилювати для виконання нею Мінських угод
Санкції Заходу проти Росії за окупацію Криму мають зберігатися, доки РФ не звільнить півострів.
Антиросійські санкції скасують тоді, коли Росія залишить Крим, - Клімкін Павло Клімкін. Фото: rbc.ua

"Дуже важливо, і я хочу це підкреслити, що санкції, які накладені на Росію у зв'язку з окупацією Криму, мають залишатися до того моменту, як Росія залишить Крим", - заявив міністр закордонних справ України Павло Клімкін, інформує УНІАН.

Він також висловив вдячність Австрії, яка стала співавтором та підтримала українську резолюцію щодо ситуації з правами людини на території окупованого Криму, що була схвалена на Генеральній асамблеї ООН.

Також Клімкін переконаний, що санкції проти Російської Федерації потрібно посилювати для виконання нею Мінських угод.

"Санкції нам потрібні для того, щоб примусити Росію виконувати Мінськ. Якщо вона виконає Мінськ, то можна починати говорити про зняття санкцій, можна починати говорити про інші речі з боку Європейського Союзу", - заявив Клімкін

"Але санкції, які пов'язані з виконанням Мінська, вони для того, щоб Росія Мінськ виконала", - додав він.

За його словами, виконати Мінські домовленості просто, але якщо Росія їх не виконує, тоді "потрібно знайти засоби, можливо, посилення санкцій, можливо, інші засоби тиску, щоб Росія все ж таки Мінськ виконала".

Зазначимо, сенатори США Джон Маккейн і Ліндсі Грем обіцяють і далі відстоювати антиросійські санкції для боротьби з агресією Росії проти України.

Нагадаємо, Міністерство закордонних справ вийде з пропозицією щодо введення візового режиму з Росією.

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