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Порошенко, Меркель і Олланд вимагають "режиму тиші" в зоні АТО

Сторони також підтвердили важливість подальшої роботи для реалізації Мінських угод та підтримали надання безвізового режиму для українців
Президент Петро Порошенко провів телефонну розмову з канцлером Німеччини Ангелою Меркель та очільником Франції Франсуа Олландом.
Порошенко, Меркель і Олланд вимагають "режиму тиші" в зоні АТО Франсуа Олланд, Петро Порошенко і Ангела Меркель. Фото: president.gov.ua

Зазначається, що співрозмовники обговорили події на сході України, під час чого Порошенко засудив російську агресію, зокрема продовження обстрілів Донбасу із застосуванням важкого озброєння, хоча сторони й домовилися про введення режиму припинення вогню з 1 квітня. Про це повідомляє прес-центр адмінстрації очільника держави.

"Сторони наголосили на необхідності консолідації режиму припинення вогню. Президент наголосив на важливості звільнення усіх заручників, які перебувають в окупованому Донбасі та в Росії", - наголошується у відомстві.

Понад те, сторони також підтвердили  важливість подальшої роботи для реалізації Мінських угод та підтримали надання безвізового режиму для українців.

Зазначимо, 2 квітня, незважаючи на досягнуті домовленості тристоронньої групи про режим припинення вогню, російсько-окупаційні війська 32 рази відкривали вогонь по позиціях Збройних Сил України, поранено одного українського воїна.

Нагадаємо, начальник Генерального штабу Головнокомандувач Збройних сил України Віктор Муженко побоюється активізації бойових дій на Донбасі з боку Росії.

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03 04 2017 12:23
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