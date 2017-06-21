Порошенко може перешкодити позбавленню недоторканості Олеся Довгого, - Найєм

Арешт Довгого може розкрити земельні афери часів Черновецького, у яких була задіяна вся політична еліта країни з 2006 по 2012 рік

Народний депутат України від Блоку Петра Порошенка Мустафа Найєм вважає, що навколо позбавлення депутатської недоторканості Олеся Довогого у Верховній Раді можуть виникнути політичні баталії.

Про це він написав на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook.

"Єдина людина, яка може перешкодити позбавити його недоторканності - це президент Петро Порошенко", - написав він.

Як повідомив народний депутат, в 2014 році Порошенко та заступник глави його адміністрації Віталій Ковальчук особисто зробили все залежне, щоб злити 102-й виборчий округ столиці Олесю Довгому.

"І зараз, за моєю інформацією, глава держави особисто стурбований недоторканністю Довгого. За ним останнє слово, від нього залежить, як проголосує фракція. Ціна питання не просто 17 голосів групи Воля народу, а розтин всіх земельних схем часів Черновецького, в яких була задіяна вся політична еліта країни з 2006 по 2012 рік. Тепер питання в тому, наскільки у генпрокурора та зацікавлених осіб вистачить характеру... і всього того, що в народі називають яйцями, щоб довести цю справу до кінця", - зазначив він.

Нагадаємо, що сьогодні Верховна Рада отримала подання на зняття недоторканності з п’ятьох нардепів: Андрія Лозового (фракція Радикальної партії), Олеся Довгого (група "Воля народу"), Євгена Дейдея, Максим Полякова (обоє з фракції "Народний фронт") та Борислава Розенблата (фракція "Блок Петра Порошенка").