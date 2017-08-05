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Порошенко наголосив на неприпустимості "парадів" у ОРДЛО

Порошенко провів телефонну розмову з Меркель
За переконанням Президента України Петра Порошенка, проведення на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей демонстрацій техніки під виглядом "парадів" 9 травня є неприпустимим.
Порошенко наголосив на неприпустимості "парадів" у ОРДЛО Петро Порошенко. Фото: president.gov.ua

На цьому Президент України наголосив під час телефонної розмови з  Федеральним канцлером Німеччини Ангелою Меркель у понеділок, 8 травня, повідомляє прес-служба глави держави.

"Лідери обох держав обговорили ситуацію на Донбасі, відзначивши пріоритетність виконання безпекового компоненту Мінських домовленостей. Президент України наголосив на неприпустимості проведення будь-яких демонстрацій техніки під виглядом "парадів" на окупованих територіях 9 травня", – йдеться в повідомленні.

Порошенко і Меркель засудили напади на представників ОБСЄ та системне перешкоджання їхній роботі. Вони наголосили на важливості проведення розслідування і покарання винних в атаці на патруль ОБСЄ 23 квітня, а також на необхідності звільнення заручників, зазначає прес-служба глави Української держави.

Під час розмови Федеральний канцлер поінформувала Президента України про підсумки своїх переговорів у Росії 2 травня.

"Глави України та Німеччини наголосили на необхідності продовження роботи в "нормандському форматі", зокрема за участю новообраного Президента Франції. Вони також домовилися про подальший графік двосторонніх зустрічей на найвищому рівні", – йдеться в повідомленні.

Співрозмовники вшанували пам'ять загиблих у Другій світовій війні. Ангела Меркель особливо відзначила роль українців у боротьбі з нацизмом, зазначили у прес-службі.

Нагадаємо, пам'ятні заходи 8 травня з нагоди Дня пам'яті і примирення в 2017 році пройшли по всій Україні.

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08 05 2017 20:00
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