Порошенко нагородив політв'язня Романа Сущенка орденом "За мужність"
Порошенко вручив орден дружині Сущенка Анжелі під час привітання колективу інформаційного агентства "Укрінформ" зі 100-річчям з дня створення, повідомляють у прес-службі глави держави.
"В цей день я хочу згадати вашого колегу, який платить велику ціну за можливість, за розкіш говорити правду, який є зразком і журналіста, і громадянина. Ім'я цього журналіста Роман Сущенко, якому "російська Феміда" інкримінує абсолютно вигадані звинувачення. Подивіться, як він тримається і демонструє унікальний зразок мужності і патріотизму... Я хочу наголосити як президент і як громадянин України – ми точно не залишимо Романа в біді", – заявив президент.
"Я хотів би відзначити нагородою Романа Сущенка за мужність, за героїзм, за справжній патріотизм, який точно попаде в підручники історії як трималися і тримаються українці", – сказав глава держави.
За словами Порошенка, під час його міжнародних зустрічей, зокрема з президентом Франції Емманулем Макроном, тема звільнення Романа Сущенка постійно серед головних і це питання є також одним із завдань першої леді Франції Бріжит Макрон.
Нагадаємо, українського політв'язня Романа Сущенка етапували у виправну колонію №11 по Кіровській області (м Кірово-Чепецьк, с. Утробіна).
Сущенку присудили цьогорічну премію за захист свободи слова імені Ігоря Лубченка.
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