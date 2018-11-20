Порошенко нагородив політв'язня Романа Сущенка орденом "За мужність"

Президент України Петро Порошенко відзначив журналіста інформаційного агентства "Укрінформ" Романа Сущенка, який перебуває у в'язниці в Російській Федерації, орденом "За мужність" ІІІ ступеня.

Порошенко вручив орден дружині Сущенка Анжелі під час привітання колективу інформаційного агентства "Укрінформ" зі 100-річчям з дня створення, повідомляють у прес-службі глави держави.

"В цей день я хочу згадати вашого колегу, який платить велику ціну за можливість, за розкіш говорити правду, який є зразком і журналіста, і громадянина. Ім'я цього журналіста Роман Сущенко, якому "російська Феміда" інкримінує абсолютно вигадані звинувачення. Подивіться, як він тримається і демонструє унікальний зразок мужності і патріотизму... Я хочу наголосити як президент і як громадянин України – ми точно не залишимо Романа в біді", – заявив президент.

"Я хотів би відзначити нагородою Романа Сущенка за мужність, за героїзм, за справжній патріотизм, який точно попаде в підручники історії як трималися і тримаються українці", – сказав глава держави.

За словами Порошенка, під час його міжнародних зустрічей, зокрема з президентом Франції Емманулем Макроном, тема звільнення Романа Сущенка постійно серед головних і це питання є також одним із завдань першої леді Франції Бріжит Макрон.

Нагадаємо, українського політв'язня Романа Сущенка етапували у виправну колонію №11 по Кіровській області (м Кірово-Чепецьк, с. Утробіна).

Сущенку присудили цьогорічну премію за захист свободи слова імені Ігоря Лубченка.