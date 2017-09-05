Порошенко назвав акцію "Безсмертний полк" спекуляцією на почуттях людей

За словами глави держави, Друга Світова війна закінчилася 72 роки тому, а Кремль все ще рветься командувати Україною

Президент України Петро Порошенко назвав придуману у Москві акцію "Безсмертний полк" спекуляцією на почуттях людей.

Президент Петро Порошенко у День перемоги над нацизмом взяв участь у церемонії вшанування пам'яті загиблих з нагоди 72-ї річниці Перемоги у Другій світовій війні. Урочиста хода на чолі з Главою держави пройшла Алеєю Воїнської Слави до могили Невідомого солдата.

Президент поклав квіти до пам'ятника. Учасники церемонії вшанували хвилиною мовчання пам'ять загиблих у Другій світовій війні. Військовий оркестр виконав Державний гімн України, воїни Почесної варти салютували з особистої зброї шістьма залпами. Завершив церемонію урочистий марш воїнів Почесної варти.

"Ми категорично відкидаємо спробу Москви використовувати перемогу над нацизмом у Другій Світовій війні для задоволення її реваншистських, імперських і експансіоністських потреб. Друга Світова війна закінчилася 72 роки тому, а Кремль все ще рветься командувати Україною, як ніби чотирма українськими фронтами", - заявив Порошенко 9 травня в Києві.

"Сьогодні в Москві під час акції "Безсмертний полк" вони пообіцяли нести портрети російських бойовиків, яких вони послали на Донбас вбивати українців, які з мечем до нас прийшли, а тому від меча і загинули. Ось це і є справжній символ так званої дружби. Дружби у великих і лукавих лапках", - додав Президент України.

"І акція "Безсмертний полк" - зразок витонченої політичної спекуляції на почуттях людей. Хотілося б, щоб це почули і ті українці, які повірили в щирість її організаторів. У Москві придумали її насправді не для того, щоб вшанувати пам'ять захисників, а для того, щоб російській експансії в сусідні країни допомагали не тільки живі", - наголосив він.

У церемонії взяли участь ветерани Другої світової війни та ветерани АТО, Голова Верховної Ради України Андрій Парубій, Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман, голова Київської міської державної адміністрації Віталій Кличко, члени уряду та народні депутати, представники усіх релігійних конфесій України.

По завершенні пам'ятних заходів Президент поспілкувався з людьми, які прийшли вшанувати пам'ять загиблих героїв та віддати шану ветеранам Другої світової війни та ветеранам АТО.

Нагадаємо, що подібні акції проходять сьогодні в багатьох містах України, в тому числі і в Києві.

З самого ранку, у центрі Києва почала формуватися колона учасників акції "Безсмертний полк".

А на вулиці Мазепи, 6 у Печерському районі (біля станції метро "Арсенальна") в штаб організації українських націоналістів "ОУН" штурмом зайшла поліція.

Згодом, із офісу ОУН у Києві у правоохоронців, учасників акції "Ніхто не забутий, ніщо не забуте" та журналістів полетіли яйця, картопля, кульки з фарбою та димові шашки.

Окрім того, в Запоріжжі біля міської ради сталася бійка між учасниками акції "Безсмертний полк" і патріотично налаштованими активістами.