Порошенко: Ніхто не знає, кого Росія атакує завтра
"Ніхто не знає, кого Росія хотітиме атакувати завтра. Може солдати РФ хотітимуть захищати "Північний потік-2" та атакують країни Балтії.
Може РФ захоче вдарити по чергових виборах, як вони пробували це робити під час референдуму у Нідерландах, чи під час референдуму щодо Brexit та в інших країнах", - Президент України Петро Порошенко заявив в інтерв'ю польському телеканалу TVN24, інформує "Укрінформ".
Порошенко підкреслив, що у нинішній ситуації Україна вимагає єдності, як це було продемонтсровано нещодавно, коли сили РФ атакували українські кораблі у Керченській протоці.
"Чотири роки тому всі боялися назвати напад Росії на Україну агресією, називаючи це конфліктом чи кризою. Натомість, зараз, ситуація виглядає зовсім по-іншому", - зауважив він.
"Кожного разу РФ відкидає свою відповідальність за ті чи інші злочини. І лише демонстрація безпосередніх доказів, як у випадку збиття малайзійського Боїнга MH17 чи отруєння у Солсбері, дозволяє показати справжню Росію", - заявив Порошенко.
"Події в Керченській протоці є небезпечними для цілісності України, але насамперед - для регіональної безпеки усієї Європи, і, можливо, для глобальної безпеки", - наголосив президент.
Він також додав, що реакція Заходу на агресію РФ у Керченській протоці була "блискавичою": на захоплення українських моряків відреагували ООН, НАТО, більшість країн альянсу, G7 та ЄС.
Раніше експерти аналітичної групи DiXi Group заявили, що РФ може вдатися до агресії у Балтійському морі під приводом захисту "Північного потоку-2".
Нагадаємо, що НАТО уважно моніторить ситуацію в Чорному морі і збільшує свою військову присутність у регіоні.
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