Порошенко обіцяє депутатам ветувати закони, які зашкодять безвізу

Президент України Петро Порошенко заявив, що ветуватиме закони, які відміняють зміни до законодавства, які були необхідні для отримання безвізового режиму для українців.

"Хотів би застерегти обранців від намірів ревізувати ті закони, які стали основою для ухвалення нашими партнерами рішення про надання нам безвізового режиму, чи то спроби скасувати, або зробити непублічним електронне декларування, чи то намагання підчистити антидискримінаційні поправки до трудового кодексу, чи то звуження повноважень антикорупційних органів, чи будь що інше, що ставитиме під загрозу безвіз, як одне з наших досягнень. Хочу наголосити, що я без вагань буду ветувати такі ініціативи", - сказав Порошенко під час виступу у Верховній Раді, який транслював телеканал "112 Україна".

Як відомо, 15 березня 2017 році на засіданні комітету з питань соціальної політики, зайнятості та пенсійного забезпечення перед другим читанням розглядали проект Трудового кодексу. У проект було внесено поправку, в якій йдеться про заборону будь-якої дискримінації в цілому. При цьому було повністю прибрано згадку про сексуальну орієнтацію та гендерну ідентичність.

Зазначимо, що внесення в законодавство протидії дискримінації за ознакою сексуальної орієнтації було одним із пунктів Плану дій з візової лібералізації, виконання якого необхідне для введення безвізового режиму між Україною та ЄС.

Нагадаємо, що Президент України Петро Порошенко схвально відгукнувся про прийняття нового закону про освіту, висловивши впевненість, що він дасть імпульс іншим реформам.