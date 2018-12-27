Порошенко отримав півмільярда гривень від переданого в управління бізнесу
У 2016 році глава держави передав цій компанії у траст свою частку в кондитерській корпорації Roshen, свідчать дані Єдиного реєстру декларацій, свідчать дані Єдиного реєстру декларацій.
В Адміністрації президента наголосили, що Rothschild Trust вперше за три роки прийняв рішення перерахувати Порошенку частку прибутку, повідомляє Інтерфакс-Україна.
В АП запевняють, що в бюджет буде сплачено майже 60 млн грн податків із цих прибутків.
Як сказано в заяві Банкової, дивіденди Порошенко направить на "прозору з фінансової точки зору популяризацію розвитку державності, ідей євроатлантичної інтеграції, підтримку створення єдиної помісної православної церкви, розвитку української мови".
"На політрекламу Порошенко також витрачає власні кошти, - на відміну від багатьох інших політиків, які оплачують ролики і борди за рахунок бюджету або взагалі не можуть пояснити джерела надходження грошей", - підкреслюють в Адміністрації президента.
Частина коштів, отриманих від Rothschild Trust, будуть спрямовані на благодійність, запевнили в АП.
Також підкреслюється, що Порошенко з 2014 року витратив на соціальну доброчинність і зміцнення обороноздатності країни понад 1,2 млрд грн. З них на армію - понад півмільярда гривень. Разом з іншими меценатами президент виділив кошти дитячій лікарні Охматдит, Інституту серця, Центру дитячої кардіології та хірургії, Національному інституту раку, Театру на Подолі і "багатьом іншим проектам".
Зазначимо, що з початку 2018 року Порошенко задекларував з 198 млн грн доходів. Роком раніше президент задекларував в 46 разів менше - 16,3 млн грн доходу.
Нагадаємо, кондитерська корпорація Roshen у І кварталі 2018 року експортувала в країни Європейського союзу понад 4 тисячі тонн продукції, що на 22% більше в порівнянні з І кварталом 2017 року.
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