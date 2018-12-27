Реєстрація Вхід
RSS
БІЗНЕС & ФІНАНСИ НОВИНИ

Порошенко отримав півмільярда гривень від переданого в управління бізнесу

Rothschild Trust вперше за три роки прийняв рішення перерахувати Порошенку частку прибутку
Президент Петро Порошенко задекларував 556 742 460 грн дивідендів від швейцарської компанії Rothschild Trust Schweiz AG.
Порошенко отримав півмільярда гривень від переданого в управління бізнесу Фото: president.gov.ua

У 2016 році глава держави передав цій компанії у траст свою частку в кондитерській корпорації Roshen, свідчать дані Єдиного реєстру декларацій, свідчать дані Єдиного реєстру декларацій. 

В Адміністрації президента наголосили, що Rothschild Trust вперше за три роки прийняв рішення перерахувати Порошенку частку прибутку, повідомляє Інтерфакс-Україна.

В АП запевняють, що в бюджет буде сплачено майже 60 млн грн податків із цих прибутків.

Як сказано в заяві Банкової, дивіденди Порошенко направить на "прозору з фінансової точки зору популяризацію розвитку державності, ідей євроатлантичної інтеграції, підтримку створення єдиної помісної православної церкви, розвитку української мови".

"На політрекламу Порошенко також витрачає власні кошти, - на відміну від багатьох інших політиків, які оплачують ролики і борди за рахунок бюджету або взагалі не можуть пояснити джерела надходження грошей", - підкреслюють в Адміністрації президента.

Частина коштів, отриманих від Rothschild Trust, будуть спрямовані на благодійність, запевнили в АП.

Також підкреслюється, що Порошенко з 2014 року витратив на соціальну доброчинність і зміцнення обороноздатності країни понад 1,2 млрд грн. З них на армію - понад півмільярда гривень. Разом з іншими меценатами президент виділив кошти дитячій лікарні Охматдит, Інституту серця, Центру дитячої кардіології та хірургії, Національному інституту раку, Театру на Подолі і "багатьом іншим проектам".

Зазначимо, що з початку 2018 року Порошенко задекларував з 198 млн грн доходів. Роком раніше президент задекларував в 46 разів менше - 16,3 млн грн доходу.

Нагадаємо, кондитерська корпорація Roshen у І кварталі 2018 року експортувала в країни Європейського союзу понад 4 тисячі тонн продукції, що на 22% більше в порівнянні з І кварталом 2017 року.

 

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

27 12 2018 11:58
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Ветеран АТО, який заснував дизайн-студію: Мрію створити велику компанію, яку знатимуть за межами України

Ветеран АТО, який заснував дизайн-студію: Мрію створити велику компанію, яку знатимуть за межами України

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.