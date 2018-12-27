Порошенко отримав півмільярда гривень від переданого в управління бізнесу

Президент Петро Порошенко задекларував 556 742 460 грн дивідендів від швейцарської компанії Rothschild Trust Schweiz AG.

У 2016 році глава держави передав цій компанії у траст свою частку в кондитерській корпорації Roshen, свідчать дані Єдиного реєстру декларацій, свідчать дані Єдиного реєстру декларацій.

В Адміністрації президента наголосили, що Rothschild Trust вперше за три роки прийняв рішення перерахувати Порошенку частку прибутку, повідомляє Інтерфакс-Україна.

В АП запевняють, що в бюджет буде сплачено майже 60 млн грн податків із цих прибутків.

Як сказано в заяві Банкової, дивіденди Порошенко направить на "прозору з фінансової точки зору популяризацію розвитку державності, ідей євроатлантичної інтеграції, підтримку створення єдиної помісної православної церкви, розвитку української мови".

"На політрекламу Порошенко також витрачає власні кошти, - на відміну від багатьох інших політиків, які оплачують ролики і борди за рахунок бюджету або взагалі не можуть пояснити джерела надходження грошей", - підкреслюють в Адміністрації президента.

Частина коштів, отриманих від Rothschild Trust, будуть спрямовані на благодійність, запевнили в АП.

Також підкреслюється, що Порошенко з 2014 року витратив на соціальну доброчинність і зміцнення обороноздатності країни понад 1,2 млрд грн. З них на армію - понад півмільярда гривень. Разом з іншими меценатами президент виділив кошти дитячій лікарні Охматдит, Інституту серця, Центру дитячої кардіології та хірургії, Національному інституту раку, Театру на Подолі і "багатьом іншим проектам".

Зазначимо, що з початку 2018 року Порошенко задекларував з 198 млн грн доходів. Роком раніше президент задекларував в 46 разів менше - 16,3 млн грн доходу.