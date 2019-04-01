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Порошенко отримав ще півмільярда дивідендів від Rothschild Trust

Перший транш в розмірі понад 556,7 млн гривень голова держави задекларував 26 грудня
Трастовий керуючий Rothschild Trust, який управляє кондитерською корпорацією Roshen, перерахував президенту Петру Порошенку другий транш дивідендів в розмірі 548,6 млн гривень.
Порошенко отримав ще півмільярда дивідендів від Rothschild Trust Петро Порошенко. Фото: president.gov.ua

Відповідна інформація міститься на сайті НАЗК. Президент повідомив про суттєві зміни в майновому стані ще 1 січня поточного року.

Крім доходу від Rothschild Trust Порошенко також задекларував 26,2 млн гривень дивідендів від інвестиційного фонду "Прайм Ессетс Кепітал", який управляє активами президента.

Нагадаємо, перший транш в розмірі понад 556,7 млн гривень голова держави задекларував 26 грудня минулого року.

У прес-службі президента тоді наголосили, що Порошенко понад 3 роки не отримував дивідендів від підприємств, кінцевим бенефіціаром яких він є.

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04 01 2019 16:18
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