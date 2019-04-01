БІЗНЕС & ФІНАНСИ НОВИНИТрастовий керуючий Rothschild Trust, який управляє кондитерською корпорацією Roshen, перерахував президенту Петру Порошенку другий транш дивідендів в розмірі 548,6 млн гривень.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Порошенко отримав ще півмільярда дивідендів від Rothschild Trust
Перший транш в розмірі понад 556,7 млн гривень голова держави задекларував 26 грудня
Петро Порошенко. Фото: president.gov.ua
Відповідна інформація міститься на сайті НАЗК. Президент повідомив про суттєві зміни в майновому стані ще 1 січня поточного року.
Крім доходу від Rothschild Trust Порошенко також задекларував 26,2 млн гривень дивідендів від інвестиційного фонду "Прайм Ессетс Кепітал", який управляє активами президента.
Нагадаємо, перший транш в розмірі понад 556,7 млн гривень голова держави задекларував 26 грудня минулого року.
У прес-службі президента тоді наголосили, що Порошенко понад 3 роки не отримував дивідендів від підприємств, кінцевим бенефіціаром яких він є.
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