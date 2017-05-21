Порошенко переконаний, що українці зможуть прожити без підконтрольних ФСБ соцмереж

Президент України Петро Порошенко вважає, що українці можуть прожити без підконтрольних ФСБ російських соціальних мереж.

"Протягом останніх трьох років ми разом проводимо декомунізацію, ось чому відбувся так званий "ленінопад" і ось чому очистилася карта України від імен її катів та душегубів, ось чому оновилися таблички з назвами вулиць, бо комуністичним ідолам нема і не буде місця в нашій країні", - заявив Порошенко під час заходів, присвячених Дню пам’яті жертв політичних репресій, на території Національного історико-меморіального заповідника Биківнянські могили, інформує "Новое время".

"До речі, і без підконтрольних "КДБ-ФСБ" соціальних мереж мій український народ теж здатен прожити", - додав Президент.

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Нагадаємо, що у вівторок, 16 травня, Президент України Петро Порошенко підписав указ про розширення санкцій проти юридичниї осіб та російських компаній.

У рішенні РНБО зазначається, що інтернет-провайдерам забороняється надавати послуги з доступу користувачам мережі Інтернет до ресурсів сервісів Mail.ru і заборонити доступ до "Вконтакте" і "Однокласники".