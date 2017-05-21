Порошенко переконаний, що українці зможуть прожити без підконтрольних ФСБ соцмереж
"Протягом останніх трьох років ми разом проводимо декомунізацію, ось чому відбувся так званий "ленінопад" і ось чому очистилася карта України від імен її катів та душегубів, ось чому оновилися таблички з назвами вулиць, бо комуністичним ідолам нема і не буде місця в нашій країні", - заявив Порошенко під час заходів, присвячених Дню пам’яті жертв політичних репресій, на території Національного історико-меморіального заповідника Биківнянські могили, інформує "Новое время".
"До речі, і без підконтрольних "КДБ-ФСБ" соціальних мереж мій український народ теж здатен прожити", - додав Президент.
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Нагадаємо, що у вівторок, 16 травня, Президент України Петро Порошенко підписав указ про розширення санкцій проти юридичниї осіб та російських компаній.
У рішенні РНБО зазначається, що інтернет-провайдерам забороняється надавати послуги з доступу користувачам мережі Інтернет до ресурсів сервісів Mail.ru і заборонити доступ до "Вконтакте" і "Однокласники".
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