Порошенко підбив підсумки візиту в Давос
На Всесвітньому економічному форумі в Давосі відбулися детальні і конструктивні переговори з українськими партнерами і міжнародними фінансовими організаціями. Про це заявив президент Петро Порошенко за результатами візиту в Давос, повідомляє Укрінформ.
"Результати Давосу. Якщо сказати однією фразою, то все було дуже добре. Відбулися надзвичайно детальні консультації з нашими партнерами по міжнародним фінансовим організаціям, вони були дуже конструктивні", - сказав Порошенко.
Він зазначив, що вперше в Давосі була така кількість питань щодо зустрічі з провідними міжнародними інвесторами.
"Це сигнал для нашої країни щодо активізації земельної реформи і приватизації. Маємо зробити все для реалізації економічного зростання у 2018 році", - додав президент.
Нагадаємо, президент Петро Порошенко і держсекретар США Рекс Тілерсон під час спільної зустрічі в п'ятницю, 26 січня, під час форуму в Давосі обговорили питання розміщення миротворчого контингенту на Донбасі.
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