Порошенко підбив підсумки візиту в Давос

Президент Петро Порошенко вважає, що Всесвітній економічний форум у Давосі пройшов вдало, оскільки йому вдалося провести багато конструктивних і корисних зустрічей.

На Всесвітньому економічному форумі в Давосі відбулися детальні і конструктивні переговори з українськими партнерами і міжнародними фінансовими організаціями. Про це заявив президент Петро Порошенко за результатами візиту в Давос, повідомляє Укрінформ.

"Результати Давосу. Якщо сказати однією фразою, то все було дуже добре. Відбулися надзвичайно детальні консультації з нашими партнерами по міжнародним фінансовим організаціям, вони були дуже конструктивні", - сказав Порошенко.

Він зазначив, що вперше в Давосі була така кількість питань щодо зустрічі з провідними міжнародними інвесторами.

"Це сигнал для нашої країни щодо активізації земельної реформи і приватизації. Маємо зробити все для реалізації економічного зростання у 2018 році", - додав президент.

Нагадаємо, президент Петро Порошенко і держсекретар США Рекс Тілерсон під час спільної зустрічі в п'ятницю, 26 січня, під час форуму в Давосі обговорили питання розміщення миротворчого контингенту на Донбасі.