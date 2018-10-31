Порошенко підписав закон "маски-шоу стоп-2"
"Закон під умовною назвою "маски-шоу стоп – 2" полегшує механізм притягнення до відповідальності слідчого чи прокурора, правоохоронця, які прийняли незаконне рішення під час розслідування кримінальної справи, яке згодом скасоване судом. Говорячи простою мовою, за неправомірне переслідування бізнесу винні з сьогоднішнього дня нестимуть персональну відповідальність, зокрема й матеріальну", – заявив Петро Порошенко.
Як повідомили у прес-службі глави держави, закон спрямований на забезпечення неухильного дотримання прав учасників кримінального провадження та інших осіб правоохоронними органами під час досудового розслідування кримінальних правопорушень та посилення відповідальності службових, посадових осіб правоохоронних органів за неналежне виконання покладених на них обов'язків під час досудового розслідування.
Нагадаємо, президент України Петро Порошенко заявив, що створити дружнє бізнес-середовище в Україні можна лише на основі партнерства бізнесу та влади.
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