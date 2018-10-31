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Порошенко підписав закон "маски-шоу стоп-2"

Він має полегшувати механізм притягнення до відповідальності слідчого чи прокурора, правоохоронця, які прийняли незаконне рішення під час розслідування кримінальної справи
Президент України Петро Порошенко під час зустрічі з представниками українського на іноземного бізнесу в середу, 31 жовтня, підписав закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення забезпечення дотримання прав учасників кримінального провадження та інших осіб правоохоронними органами під час здійснення досудового розслідування".
Порошенко підписав закон "маски-шоу стоп-2" Фото: president.gov.ua

"Закон під умовною назвою "маски-шоу стоп – 2" полегшує механізм притягнення до відповідальності слідчого чи прокурора, правоохоронця, які прийняли незаконне рішення під час розслідування кримінальної справи, яке згодом скасоване судом. Говорячи простою мовою, за неправомірне переслідування бізнесу винні з сьогоднішнього дня нестимуть персональну відповідальність, зокрема й матеріальну", – заявив Петро Порошенко.

Як повідомили у прес-службі глави держави, закон спрямований на забезпечення неухильного дотримання прав учасників кримінального провадження та інших осіб правоохоронними органами під час досудового розслідування кримінальних правопорушень та посилення відповідальності службових, посадових осіб правоохоронних органів за неналежне виконання покладених на них обов'язків під час досудового розслідування.

Нагадаємо, президент України Петро Порошенко заявив, що створити дружнє бізнес-середовище в Україні можна лише на основі партнерства бізнесу та влади.

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31 10 2018 22:00
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