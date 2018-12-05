Порошенко підписав закон про одноразові виплати іноземцям-службовцям ЗСУ
Законом вносяться зміни до ст.214 закону України "Про військовий обов'язок і військову службу", повідомляє прес-служба глави держави.
Зазначається, що метою закону є підвищення рівня соцзахисту зазначених осіб.
"Документом удосконалюється чинне законодавство та встановлюється на однаковому рівні розмір одноразової грошової допомоги у разі загибелі (смерті), інвалідності або часткової втрати працездатності без встановлення інвалідності для всіх військовослужбовців Збройних сил України, у тому числі і іноземців або осіб без громадянства, які проходять військову службу у Збройних силах України", – йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, що Кабінет міністрів почав роботу над створенням Міністерства у справах ветеранів, цей процес триватиме місяць.
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