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Порошенко підписав закон про одноразові виплати іноземцям-службовцям ЗСУ

Метою закону є підвищення рівня соцзахисту зазначених осіб
Президент Петро Порошенко підписав закон, який удосконалює питання виплати одноразової допомоги в разі загибелі, інвалідності іноземців або осіб без громадянства, які служать у Збройних силах України.
Порошенко підписав закон про одноразові виплати іноземцям-службовцям ЗСУ Фото: president.gov.ua

Законом вносяться зміни до ст.214 закону України "Про військовий обов'язок і військову службу", повідомляє прес-служба глави держави.

Зазначається, що метою закону є підвищення рівня соцзахисту зазначених осіб.

"Документом удосконалюється чинне законодавство та встановлюється на однаковому рівні розмір одноразової грошової допомоги у разі загибелі (смерті), інвалідності або часткової втрати працездатності без встановлення інвалідності для всіх військовослужбовців Збройних сил України, у тому числі і іноземців або осіб без громадянства, які проходять військову службу у Збройних силах України", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що Кабінет міністрів почав роботу над створенням Міністерства у справах ветеранів, цей процес триватиме місяць.

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12 05 2018 11:19
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