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Порошенко пропонує позбавляти українського громадянства за участь в "виборах" в Криму, - законопроект

Відповідний законопроект президента України зареєстровано у Верховній Раді 19 квітня
У Раді зареєстровано президентський законопроект № 8297, який передбачає позбавлення українського громадянства за участь у голосуванні під час так званих "виборів" на території анексованого Криму.
Порошенко пропонує позбавляти українського громадянства за участь в "виборах" в Криму, - законопроект Фото: unian.ua

Документ розміщено на сайті парламенту.

Відповідно до запропонованих змін, отримання російського паспорту мешканцем Криму внаслідок анексії півострова - це не добровільне набуття українцем іншого громадянства. Але якщо мешканець Криму взяв участь у голосуванні на так званих "виборах", які проводила Російська Федерація на території Криму - вважається, що українець набув інше громадянство добровільно.

Окрім того, участь у таких виборах - це підстава для позбавлення українського громадянства. Така норма стосується усіх громадян України, які скористалися виборчим чи іншим правом, що надає інше громадянство.

Нагадаємо, Верховна Рада визнала протиправним голосування за президента Російської Федерації на території анексованого Криму. "За" відповідну постанову № 8168-1 проголосували 255 народних депутатів.

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20 04 2018 17:58
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