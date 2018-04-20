Порошенко пропонує позбавляти українського громадянства за участь в "виборах" в Криму, - законопроект
Документ розміщено на сайті парламенту.
Відповідно до запропонованих змін, отримання російського паспорту мешканцем Криму внаслідок анексії півострова - це не добровільне набуття українцем іншого громадянства. Але якщо мешканець Криму взяв участь у голосуванні на так званих "виборах", які проводила Російська Федерація на території Криму - вважається, що українець набув інше громадянство добровільно.
Окрім того, участь у таких виборах - це підстава для позбавлення українського громадянства. Така норма стосується усіх громадян України, які скористалися виборчим чи іншим правом, що надає інше громадянство.
Нагадаємо, Верховна Рада визнала протиправним голосування за президента Російської Федерації на території анексованого Криму. "За" відповідну постанову № 8168-1 проголосували 255 народних депутатів.
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