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Порошенко призначив послом у Вірменії генерала Литвина

Литвина звинувачували в тому, що у серпні 2014 року він залишив своїх бійців під Іловайськом, в результаті чого українські сили виявилися оточені проросійськими бойовиками
Президент Петро Порошенко призначив послом України у Вірменії генерал-лейтенанта Петра Литвина.
Порошенко призначив послом у Вірменії генерала Литвина Петро Литвин. Фото: УНІАН

"Призначити Литвина Петра Михайловича Надзвичайним і Повноважним Послом України в Республіці Вірменія", - розміщено на сайті глави держави, повідомляє "Європейська правда".

Петро Литвин з травня 2012 року був командиром 8-го армійського корпусу Сухопутних військ Збройних сил України. 

Під час війни на сході України перебував на посаді командувача військ сектора "Д". Литвина звинувачували в тому, що у серпні 2014 року він залишив своїх бійців під Іловайськом, в результаті чого українські сили виявилися оточені проросійськими бойовиками.

Втім, розслідування Тимчасової слідчої комісії Верховної ради показало, що інформація про втечу не відповідає дійсності.

Його старший брат Володимир Литвин – екс-спікер Верховної ради, а середній брат Микола Литвин – генерал армії України, колишній голова Державної прикордонної служби.

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20 06 2018 10:25
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