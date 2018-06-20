Порошенко призначив послом у Вірменії генерала Литвина
"Призначити Литвина Петра Михайловича Надзвичайним і Повноважним Послом України в Республіці Вірменія", - розміщено на сайті глави держави, повідомляє "Європейська правда".
Петро Литвин з травня 2012 року був командиром 8-го армійського корпусу Сухопутних військ Збройних сил України.
Під час війни на сході України перебував на посаді командувача військ сектора "Д". Литвина звинувачували в тому, що у серпні 2014 року він залишив своїх бійців під Іловайськом, в результаті чого українські сили виявилися оточені проросійськими бойовиками.
Втім, розслідування Тимчасової слідчої комісії Верховної ради показало, що інформація про втечу не відповідає дійсності.
Його старший брат Володимир Литвин – екс-спікер Верховної ради, а середній брат Микола Литвин – генерал армії України, колишній голова Державної прикордонної служби.
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