Порошенко та Епіфаній привезли томос до Вінниці
Під час літургії томос був у храмі.
Президент особливо подякував Вселенському Патріарху Варфоломію за рішучість і сміливість, які Його Святість продемонстрував у вирішенні українського питання.
"Незважаючи на величезний тиск з боку Російської Федерації - країни-агресора, прямі погрози, погрози йому, погрози церкві, він це зробив", - сказав Порошенко, йдеться на сайті глави держави.
"Я хочу подякувати Його Блаженству владиці Епіфанію, від усієї душі хочу подякувати людині, яку я претендую на розкіш називати своїм другом, владику Симеона, владику Олександра і всіх ієрархів. Хочу подякувати ієрархам українських церков, які ухвалили рішення об'єднатися. І Святішого Філарета, і Блаженнішого Макарія. Бо об'єднання і єдність - це те, чого зараз вкрай потребує Україна", - висловився президент.
Порошенко також зазначив, що незважаючи на певний скепсис, утворення Української церкви з історичного погляду сталося майже миттєво.
"Я приїхав сюди зі словами вдячності кожному з вас за ту молитву, бо без молитви це все було б неможливе, за віру, яку ви демонстрували, подякувати за вашу підтримку владиці Симеону ... Без вашої підтримки жодними адміністративними методами це зробити просто неможливо", - сказав Порошенко.
Президент також повідомив, що на сьогодні Вінницька область посідає перше місце за кількістю парафій, які вирішили приєднатися до ПЦУ.
Фото: president.gov.ua
Раніше, у Вінниці священик УПЦ МП "на знак протесту" скинув купол з храму. Свій вчинок Парандюк пояснив тим, що його "виселяють" з відомчої території.
Нагадаємо, що Вселенський патріарх Варфоломій передав предстоятелю новоствореної Православної церкви України Епіфанію посох і томос, який проголошує автокефалію.
Читайте також: Перекладнений українською мовою текст томосу про автокефалію для Православної церкви України.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Україна без ядерної зброї: 25 років Будапештському меморандуму, - ФОТО
- ВІДЕО HBO показала тизер восьмого сезону "Гри престолів"
- ВІДЕО Порошенко виступив із новорічним зверненням до українців, - ВІДЕО
- Fisher. Історія ветерана АТО, який відкрив рибне кафе у Львові"Я дуже люблю Львів і пішов на війну, щоб вона не прийшла у моє місто"
- Хто стоїть за "ломбардним прокляттям" в Україні?Як часто Ви берете гроші у позику? Скільком українцям потрібні гроші "до зарплати"? Якщо така необхідність виникає - йдете до сусіда, в банк, чи може у ломбард?