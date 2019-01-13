Порошенко та Епіфаній привезли томос до Вінниці

Вінницька область посідає перше місце за кількістю парафій, які вирішили приєднатися до ПЦУ

У Спасо-Преображенському кафедральному соборі Вінниці провели подячний молебень за отримання томосу про автокефалію та утворення Православної церкви України, у якому взяли участь президент України Петро Порошенко, предстоятель ПЦУ, митрополит Київський і всієї України Епіфаній та митрополит Вінницький і Барський Симеон.

Під час літургії томос був у храмі.

Президент особливо подякував Вселенському Патріарху Варфоломію за рішучість і сміливість, які Його Святість продемонстрував у вирішенні українського питання.

"Незважаючи на величезний тиск з боку Російської Федерації - країни-агресора, прямі погрози, погрози йому, погрози церкві, він це зробив", - сказав Порошенко, йдеться на сайті глави держави.

"Я хочу подякувати Його Блаженству владиці Епіфанію, від усієї душі хочу подякувати людині, яку я претендую на розкіш називати своїм другом, владику Симеона, владику Олександра і всіх ієрархів. Хочу подякувати ієрархам українських церков, які ухвалили рішення об'єднатися. І Святішого Філарета, і Блаженнішого Макарія. Бо об'єднання і єдність - це те, чого зараз вкрай потребує Україна", - висловився президент.

Порошенко також зазначив, що незважаючи на певний скепсис, утворення Української церкви з історичного погляду сталося майже миттєво.

"Я приїхав сюди зі словами вдячності кожному з вас за ту молитву, бо без молитви це все було б неможливе, за віру, яку ви демонстрували, подякувати за вашу підтримку владиці Симеону ... Без вашої підтримки жодними адміністративними методами це зробити просто неможливо", - сказав Порошенко.

Президент також повідомив, що на сьогодні Вінницька область посідає перше місце за кількістю парафій, які вирішили приєднатися до ПЦУ.



Фото: president.gov.ua

Раніше, у Вінниці священик УПЦ МП "на знак протесту" скинув купол з храму. Свій вчинок Парандюк пояснив тим, що його "виселяють" з відомчої території.

Нагадаємо, що Вселенський патріарх Варфоломій передав предстоятелю новоствореної Православної церкви України Епіфанію посох і томос, який проголошує автокефалію.

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