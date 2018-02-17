Порошенко в Мюнхені заявив, що здійснює реформи не заради МВФ, грошей, іноземців чи виборів

"Якщо хтось може це зробити краще – будь ласка...", – зазначив глава держави

Президент Петро Порошенко заявив, що проводить реформи в Україні не через МВФ, меморандум (з МВФ), гроші, на вимогу іноземців чи заради виборів.

Про це глава держави сказав, виступаючи 17 лютого на ланчі у Мюнхені в рамках конференції з безпеки, пише "Українська правда".

"Я проводжу реформи за підтримки своєї команди не через МВФ, меморандум, гроші, вимогу певних іноземців, не через вибори... (Реформи проводяться) разом з коаліцією в парламенті, неурядовими організаціями, з опозицією, яка підтримує деякі з цих реформ. Це для нації і для народу", – заявив президент.

Порошенко зазначив, що в Україні "є незалежне НАБУ".

"Чи є сумніви, що воно незалежне? Ні. Чи є незалежний антикорупційний прокурор? Так", – додав він.

Президент додав, що "незалежну антикорупційну структуру створено і вона працює", а також є "потужний інструмент – електронні декларації":

"Коли є будь-яка інформація про корупцію, є куди йти".

Також він нагадав про реформи останніх місяців, які були ухвалені у Верховній Раді – зокрема, пенсійна, освітня та охорони здоров'я:

"Якщо хтось може це зробити краще – будь ласка...".

Нагадаємо, Міжнародний валютний фонд очікує від України ухвалення закону про Антикорупційний суд та заявляє, що проект Порошенка про суд суперечить зобов’язанням України.

Світовий банк теж висунув свої вимоги, попередивши, що на кону – $800 млн.

Глава Міністерства закордонних справ Данії Андерс Самуельсен відмовився відповідати на запитання, прогресує Україна за президента Петра Порошенка чи ні.