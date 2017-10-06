Порошенко вірить, що Україна буде і в НАТО, і в Євросоюзі

Очільник держави додав, що "ніхто, ніщо і ніколи нас не зупинить"

Президент Петро Порошенко вірить, що Україна стане членом НАТО і Євросоюзу.

Порошенко нагадав, що вчора сказав Грибаускайте про те, що "безвіз - це не кінець", і продовжить реформи в країні.

"Я вірю, що Україна буде в НАТО. Я вірю, що Україна буде в Європейському Союзі", - заявив Президент, інформує Еспресо.TV.

Він додав, що "ніхто, ніщо і ніколи нас не зупинить".

"Слава Європі і слава Україні", - сказав Порошенко.

Нагадаємо, сьогодні Петро Порошенко разом з представником ЄС в Україні Хюгом Мінгареллі запустив символічний "таймер", якій відрахує останні години перед стартом безвізого режиму з ЄС.