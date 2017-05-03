Порошенко візьме участь у конференції, присвяченій українським реформам, в Лондоні
Про це повідомив заступник голови Адміністрації Президента Костянтин Єлісєєв в інтерв'ю телеканалу "Інтер", пише "Сегодня".
Він зазначив, що така домовленість була досягнута під час візиту міністра закордонних справ Великобританії Бориса Джонсона в Київ.
"Було домовлено, що вже в першій половині цього року наш президент здійснить візит до Лондона, де він, я сподіваюся, відкриє широкомасштабну конференцію по Україні, яка буде присвячена успіхам України у проведенні реформ", – сказав заступник голови Адміністрації.
Нагадаємо, Україна за останні три роки зробила більше реформ та реальних зрушень, ніж за 25 попередніх років, відповідно до оцінок Євросоюзу.
Державний департамент США закликав керівництво України посилити боротьбу з корупцією та прискорити реформи в пам’ять про загиблих на Майдані.
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