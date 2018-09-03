Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

Порошенко вручив Шевченківські премії-2018

Розмір Національної премії України імені Тараса Шевченка в 2018 році складе 240 тисяч гривень кожна
Президент України Петро Порошенко вручив Національні премії імені Тараса Шевченка лауреатам 2018 року.
Порошенко вручив Шевченківські премії-2018 Фото: пресс-служба президента

Він зазначив, що на здобуття найвищої державної нагороди претендували майже сімдесят номінантів, і тільки восьмеро "подолали гонку".

Так, згідно з указом, премія присуджується письменниці Еммі Андієвській — за книги поезій "Щодення: перископи", "Маратонський біг", "Шухлядні краєвиди", "Бездзиґарний час", "Міста-валети"; художнику Павлу Макову — за творчий проект "Втрачений Рай"; публіцисту Сергію Плохію — за книгу "Брама Європи"; композитора Вікторії Польової через хорову симфонію на канонічні тексти "Світлі піснеспіви".

Також премію отримали режисер Володимир Тихий, оператори Ярослав Пілунський, Сергій Стеценко і Юрій Грузинов — за цикл історико-документальних фільмів про Майдан 2014 року.

Розмір Національної премії України імені Тараса Шевченка в 2018 році складе 240 тисяч гривень кожна.

Нагадаємо, Президент Петро Порошенко заявив про намір підписати указ про розробку 10-річної програми укорінення та зміцнення державного статусу української мови.
 

 

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

09 03 2018 13:00
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
Володимир Рубан. Історія однієї консерви. Основні факти про затриманого переговорника

Володимир Рубан. Історія однієї консерви. Основні факти про затриманого переговорника

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.