Порошенко вручив Шевченківські премії-2018
Він зазначив, що на здобуття найвищої державної нагороди претендували майже сімдесят номінантів, і тільки восьмеро "подолали гонку".
Так, згідно з указом, премія присуджується письменниці Еммі Андієвській — за книги поезій "Щодення: перископи", "Маратонський біг", "Шухлядні краєвиди", "Бездзиґарний час", "Міста-валети"; художнику Павлу Макову — за творчий проект "Втрачений Рай"; публіцисту Сергію Плохію — за книгу "Брама Європи"; композитора Вікторії Польової через хорову симфонію на канонічні тексти "Світлі піснеспіви".
Також премію отримали режисер Володимир Тихий, оператори Ярослав Пілунський, Сергій Стеценко і Юрій Грузинов — за цикл історико-документальних фільмів про Майдан 2014 року.
Розмір Національної премії України імені Тараса Шевченка в 2018 році складе 240 тисяч гривень кожна.
Нагадаємо, Президент Петро Порошенко заявив про намір підписати указ про розробку 10-річної програми укорінення та зміцнення державного статусу української мови.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Королівство Марокко. Як отримати заряд африканських пригод за 256 євро?
- ФОТО Ізолятор в Лук'янівському СІЗО, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ФОТО Гуманітарна катастрофа у Сирії: "Вони б'ють по ринках, лікарнях, школах і мечетях", - ФОТО
- Королівство Марокко. Як отримати заряд африканських пригод за 256 євро?
- Макрон пропонує посилити міграційне законодавство у Франції