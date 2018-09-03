Порошенко вручив Шевченківські премії-2018

Розмір Національної премії України імені Тараса Шевченка в 2018 році складе 240 тисяч гривень кожна

Президент України Петро Порошенко вручив Національні премії імені Тараса Шевченка лауреатам 2018 року.

Він зазначив, що на здобуття найвищої державної нагороди претендували майже сімдесят номінантів, і тільки восьмеро "подолали гонку".

Так, згідно з указом, премія присуджується письменниці Еммі Андієвській — за книги поезій "Щодення: перископи", "Маратонський біг", "Шухлядні краєвиди", "Бездзиґарний час", "Міста-валети"; художнику Павлу Макову — за творчий проект "Втрачений Рай"; публіцисту Сергію Плохію — за книгу "Брама Європи"; композитора Вікторії Польової через хорову симфонію на канонічні тексти "Світлі піснеспіви".

Також премію отримали режисер Володимир Тихий, оператори Ярослав Пілунський, Сергій Стеценко і Юрій Грузинов — за цикл історико-документальних фільмів про Майдан 2014 року.

Розмір Національної премії України імені Тараса Шевченка в 2018 році складе 240 тисяч гривень кожна.

Нагадаємо, Президент Петро Порошенко заявив про намір підписати указ про розробку 10-річної програми укорінення та зміцнення державного статусу української мови.

