Порошенко ввів у дію рішення РНБО щодо енергобезпеки Документ набирає сили від дня його опублікування

Президент Петро Порошенко ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони від 16 лютого 2017 року "Про невідкладні заходи з нейтралізації загроз енергетичній безпеці України та посилення захисту критичної інфраструктури".

Петро Порошенко. Фото: president.gov.ua

Відповідний указ розміщений на сайті глави держави в четвер ввечері. Контроль за виконанням введеного в дію рішення РНБО покладається на секретаря Ради нацбезпеки і оборони Олександра Турчинова. Документ набирає сили від дня його опублікування. Як інформував iPress.ua, Рада національної безпеки і оборони України доручила правоохоронним органам вжити заходів щодо забезпечення громадського порядку в районі проведення АТО на Донбасі. Нагадаємо, згідно з розпорядженням уряду №103, надзвичайний стан в енергетиці України набув чинності з 16 лютого. Відзначимо, що на Донбасі перекрито три залізничні гілки , що призвело до зупинки поставок антрацитового вугілля, на якому працює половина українських ТЕС.

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