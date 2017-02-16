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Порошенко ввів у дію рішення РНБО щодо енергобезпеки

Документ набирає сили від дня його опублікування
Президент Петро Порошенко ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони від 16 лютого 2017 року "Про невідкладні заходи з нейтралізації загроз енергетичній безпеці України та посилення захисту критичної інфраструктури".
Порошенко ввів у дію рішення РНБО щодо енергобезпеки Петро Порошенко. Фото: president.gov.ua

Відповідний указ розміщений на сайті глави держави в четвер ввечері.

Контроль за виконанням введеного в дію рішення РНБО покладається на секретаря Ради нацбезпеки і оборони Олександра Турчинова.

Документ набирає сили від дня його опублікування.

Як інформував iPress.ua, Рада національної безпеки і оборони України доручила правоохоронним органам вжити заходів щодо забезпечення громадського порядку в районі проведення АТО на Донбасі.

Нагадаємо, згідно з розпорядженням уряду №103, надзвичайний стан в енергетиці України набув чинності з 16 лютого.

Відзначимо, що на Донбасі перекрито три залізничні гілки, що призвело до зупинки поставок антрацитового вугілля, на якому працює половина українських ТЕС.
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16 02 2017 21:56
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