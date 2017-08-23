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ПОЛІТИКА НОВИНИ

Порошенко закликає опозицію утримуватися від пособництва агресорові

Президент просить не робити подарунки генеральному штабу країни-супротивника
Президент Петро Порошенко закликав опозиційні політсили у запалі боротьби з владою утримуватися від пособництва агресорові.
Порошенко закликає опозицію утримуватися від пособництва агресорові Фото: unian.ua

"Боротьбу за єдність, солідарність і консолідацію різних політичних сил в ім’я загальнонаціонального інтересу вважаю одним із головних своїх завдань. На жаль, - в силу чи то егоїзму, чи то політичного дальтонізму – не всі політики здатні розгледіти, що в умовах зовнішньої агресії у внутрішній боротьбі існують червоні лінії, переступати які категорично заборонено.

Бо за ними – природнє для демократії змагання опозиції з владою перетворюється у, хай навіть і несвідоме, пособництво агресору, в подарунок генеральному штабу країни-ворога", - зазначив Порошенко під час урочистої церемонії підняття державного прапора на Софійській площі в Києві, повідомляють "Українські новини".

Нагадаємо, що в Києві на Софійській площі Президент України Петро Порошенко урочисто підняв державний прапор.

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