Порошенко закликає опозицію утримуватися від пособництва агресорові
"Боротьбу за єдність, солідарність і консолідацію різних політичних сил в ім’я загальнонаціонального інтересу вважаю одним із головних своїх завдань. На жаль, - в силу чи то егоїзму, чи то політичного дальтонізму – не всі політики здатні розгледіти, що в умовах зовнішньої агресії у внутрішній боротьбі існують червоні лінії, переступати які категорично заборонено.
Бо за ними – природнє для демократії змагання опозиції з владою перетворюється у, хай навіть і несвідоме, пособництво агресору, в подарунок генеральному штабу країни-ворога", - зазначив Порошенко під час урочистої церемонії підняття державного прапора на Софійській площі в Києві, повідомляють "Українські новини".
Нагадаємо, що в Києві на Софійській площі Президент України Петро Порошенко урочисто підняв державний прапор.
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