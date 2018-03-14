Порошенко: Заради миротворців ООН на Донбасі Україна готова збільшити присутність в інших місіях

Про це глава держави заявив на переговорах з президентом Австрії

Президент України Петро Порошенко запропонував збільшити присутність в місіях ООН в інших регіонах задля введення місії миротворців ООН на Донбас.

Про це Порошенко заявив на спільному брифінгу з президентом Австрії Александером Ван дер Белленом, який транслював телеканал "112 Україна".

"Президент Австрії в черговий раз запевнив у готовності Відня внести свій посильний внесок у розгортання миротворчої місії ООН за рішенням Ради Безпеки ООН. І я запропонував, що якщо в цьому буде необхідність, Україна готова збільшити свою присутність в миротворчих силах в інших регіонах і територіях", - заявив Порошенко.

Раніше повідомлялося, що Австрія готова підтримати ініціативу щодо запровадження миротворчої місії ООН на сході України.