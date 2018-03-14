Порошенко: Заради миротворців ООН на Донбасі Україна готова збільшити присутність в інших місіях
Про це Порошенко заявив на спільному брифінгу з президентом Австрії Александером Ван дер Белленом, який транслював телеканал "112 Україна".
"Президент Австрії в черговий раз запевнив у готовності Відня внести свій посильний внесок у розгортання миротворчої місії ООН за рішенням Ради Безпеки ООН. І я запропонував, що якщо в цьому буде необхідність, Україна готова збільшити свою присутність в миротворчих силах в інших регіонах і територіях", - заявив Порошенко.
Раніше повідомлялося, що Австрія готова підтримати ініціативу щодо запровадження миротворчої місії ООН на сході України.
Нагадаємо, за даними українського МЗС, після прийняття політичного рішення про миротворчу місію ООН на Донбасі її розгортання займе щонайменше 6-10 місяців.
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