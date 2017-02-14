Порошенко змінив керівництво СБУ в чотирьох областях

Президент Петро Порошенко звільнив керівників управлінь СБУ у Миколаївській, Запорізькій, Сумській та Тернопільській областях.

Відповідні укази опубліковано на сайті президента.

Порошенко звільнив із посад керівників департаментів контррозвідки та захисту національної державності Служби безпеки України Віталія Найду та Анатолія Дублика

Також було звільнено керівників управлінь СБУ у Миколаївській, Запорізькій, Сумській та Тернопільській областях.

Управлінням СБУ на Херсонщині керуватиме Данило Доценко, на Сумщині – Владислав Косинський, на Миколаївщині – Олексій Лях, а в Запорізькій області – Олександр Хілько.

Контррозвідку очолюватиме Олексій Петров, депатамент захисту національної державності – Віктор Кононенко, а Олександр Климчук – департамент контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері інформаційної безпеки.

Згідно з документом, начальником управління СБУ

в Херсонській області призначено Данила Доценка;

в Сумській області – Владислава Косинського;

в Миколаївській області – Олексія Ляха;

в Тернопільській області – Віталія Найду (звільнений з посади начальника департаменту контррозвідки СБУ);

в Запорізькій області – Олександра Хілька.

Крім того, президент призначив Олександра Климчука начальником департамент контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері інформаційної безпеки СБУ і Віктора Кононенка – начальником департаменту захисту національної державності СБУ (замість звільненого з цієї посади Анатолія Дублика).

Також президент звільнив з посади начальника управління СБУ

в Херсонській області Олега Зубкова;

в Сумській області - Юрія Гончарова;

в Миколаївській області – Олександра Калініна;

в Тернопільській області – Олексія Ушанова;

в Запорізькій області - Олександра Шмитька.

Нагадаємо, Президент України Петро Порошенко звільнив трьох голів РДА Одеської, Чернігівської та Сумської областей.