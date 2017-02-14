Реєстрація Вхід
RSS
ПОЛІТИКА НОВИНИ

Порошенко змінив керівництво СБУ в чотирьох областях

Порезидент провів масштабні перестановки в керівництві СБУ
Президент Петро Порошенко звільнив керівників управлінь СБУ у Миколаївській, Запорізькій, Сумській та Тернопільській областях.
Порошенко змінив керівництво СБУ в чотирьох областях Петро Порошенко. Фото: president.gov.ua

Відповідні укази опубліковано на сайті президента.

Порошенко звільнив із посад керівників департаментів контррозвідки та захисту національної державності Служби безпеки України Віталія Найду та Анатолія Дублика

Також було звільнено керівників управлінь СБУ у Миколаївській, Запорізькій, Сумській та Тернопільській областях. 

Управлінням СБУ на Херсонщині керуватиме Данило Доценко, на Сумщині – Владислав Косинський, на Миколаївщині – Олексій Лях, а в Запорізькій області – Олександр Хілько.

Контррозвідку очолюватиме Олексій Петров, депатамент захисту національної державності – Віктор Кононенко, а Олександр Климчук – департамент контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері інформаційної безпеки.

Згідно з документом, начальником управління СБУ

в Херсонській області призначено Данила Доценка;

в Сумській області – Владислава Косинського;

в Миколаївській області – Олексія Ляха;

в Тернопільській області – Віталія Найду (звільнений з посади начальника департаменту контррозвідки СБУ);

в Запорізькій області – Олександра Хілька.

Крім того, президент призначив Олександра Климчука начальником департамент контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері інформаційної безпеки СБУ і Віктора Кононенка – начальником департаменту захисту національної державності СБУ (замість звільненого з цієї посади Анатолія Дублика).

Також президент звільнив з посади начальника управління СБУ

в Херсонській області Олега Зубкова;

в Сумській області - Юрія Гончарова;

в Миколаївській області – Олександра  Калініна;

в Тернопільській області – Олексія  Ушанова;

в Запорізькій області - Олександра Шмитька.

Нагадаємо, Президент України Петро Порошенко звільнив трьох голів РДА Одеської, Чернігівської та Сумської областей.

 
Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

14 02 2017 20:15
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
  • Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків
  • Іран vs Саудівська Аравія: битва титанів ісламського світуДо чого призведе чергова "порохова бочка" на Близькому Сході, найголовнішою причиною якої є формування та протистояння двох одвічних ворогуючих полюсів – сунітської Саудівської Аравії та шиїтського Ірану
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Блокада ОРДЛО: Коломойський та Садовий проти Порошенка та Ахметова

Блокада ОРДЛО: Коломойський та Садовий проти Порошенка та Ахметова

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.


TrendStat