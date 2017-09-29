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Порошенку подали 111 кандидатів до Верховного Суду

Раніше до фіналу вийшло 120 кандидатів
Вища рада правосуддя оголосила 111 кандидатів на призначення суддів до Верховного Суду України, яких передадуть на підпис Президенту Петру Порошенку.
Порошенку подали 111 кандидатів до Верховного Суду Петро Порошенко. Фото: president.gov.ua

Раніше до фіналу вийшло 120 кандидатів до ВСУ, повідомляє "Українська правда".

Своїм рішенням у п’ятницю, 29 вересня, рада відмовила двом кандидатам: Тетяні Франтовській та Володимиру Матюхіну.

Крім того, Вища рада правосуддя безстроково відклала призначення: Вікторії Мацедонської, Тетяни Стрелець, Олександри Яновської, Валентини Симоненко, Ольги Ступак, Сергія Погрібного та Вадима Коротуна.

Нагадаємо, що голова Окружного адміністративного суду Києва Павло Вовк подав заяву про зняття своєї кандидатури з конкурсу до нового Верховного суду.

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Додамо, що у квітні 2017 року Вища кваліфікаційна комісія суддів (ВККС) відкинула висновок Громадської ради доброчесності і дала можливість суддям Павлу Вовку та Геннадію Бершову претендувати на посаду судді Верховного суду.

Раніше, журналісти бачили суддю Вовка у компанії народного депутата Олександра Грановського, якого називають "куратором" від Президента за судовою владою.

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29 09 2017 10:36
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