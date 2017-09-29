Порошенку подали 111 кандидатів до Верховного Суду
Раніше до фіналу вийшло 120 кандидатів до ВСУ, повідомляє "Українська правда".
Своїм рішенням у п’ятницю, 29 вересня, рада відмовила двом кандидатам: Тетяні Франтовській та Володимиру Матюхіну.
Крім того, Вища рада правосуддя безстроково відклала призначення: Вікторії Мацедонської, Тетяни Стрелець, Олександри Яновської, Валентини Симоненко, Ольги Ступак, Сергія Погрібного та Вадима Коротуна.
Нагадаємо, що голова Окружного адміністративного суду Києва Павло Вовк подав заяву про зняття своєї кандидатури з конкурсу до нового Верховного суду.
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Додамо, що у квітні 2017 року Вища кваліфікаційна комісія суддів (ВККС) відкинула висновок Громадської ради доброчесності і дала можливість суддям Павлу Вовку та Геннадію Бершову претендувати на посаду судді Верховного суду.
Раніше, журналісти бачили суддю Вовка у компанії народного депутата Олександра Грановського, якого називають "куратором" від Президента за судовою владою.
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