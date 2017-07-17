Суддя Вовк зняв свою кандидатуру з конкурсу до Верховного суду
"Впродовж всього конкурсу мені чинилися всілякі штучні перешкоди для успішного завершення моєї участі у ньому", - назвав одну з причин свого рішення суддя, інформує "Судово-юридична газета".
"Насамперед, я звернувся з заявою про призупинення кваліфікаційного оцінювання під час участі у конкурсі до Верховного Суду. Це рішення для мене непросте. Відчував, що багато людей підтримували мене та розцінювали мою участь як супротив тим спробам нівелювання рівня самого конкурсу та ганебного приниження його учасників так званими "представниками" так званої "громадськості"", - розповів Вовк.
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Нагадаємо, що у квітні 2017 року Вища кваліфікаційна комісія суддів (ВККС) відкинула висновок Громадської ради доброчесності і дала можливість суддям Павлу Вовку та Геннадію Бершову претендувати на посаду судді Верховного суду.
Раніше, журналісти бачили суддю Вовка у компанії народного депутата Олександра Грановського, якого називають "куратором" від Президента за судовою владою.
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